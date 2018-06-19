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Belçika'dan gelen 10 bininci yolcu karanfillerle karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 21:47 | Son Güncelleme

BELÇİKA'nın başkenti Brüksel'den Eskişehir'e gelen özel havayolu şirketinin 10 bininci yolcusu karanfillerle karşılandı.

Belçika'dan gelen 10 bininci yolcu karanfillerle karşılandı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- BELÇİKA'nın başkenti Brüksel'den Eskişehir'e gelen özel havayolu şirketinin 10 bininci yolcusu karanfillerle karşılandı.
Hasan Polatkan Havaalanı'nda düzenlenen törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile çok sayıda kişi katıldı. Özel havayolu şirketinin bu yılın ocak ayından itibaren Belçika'dan Eskişehir'e yaptığı seferlerin 10 bininci yolcusu Selim Kılıçalp, uçaktan inişinde Vali Özdemir Çakacak, Milletvekili Nabi Avcı ve ETO Başkanı Metin Güler tarafından karanfillerle karşılandı. Karşılamanın, kendisi için büyük sürpriz olduğunu söyleyen Selim Kılıçalp, "Ben gurbetçiyim, 30 yıldır yurt dışındayım. Aslen Emirdağlıyım. Gelenlerin yüzde 80'i Eskişehir'e iniyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Belçika'dan gelen 10 bininci yolcu karanfillerle karşılandıBelçika'dan gelen 10 bininci yolcu karanfillerle karşılandıBelçika'dan gelen 10 bininci yolcu karanfillerle karşılandıBelçika'dan gelen 10 bininci yolcu karanfillerle karşılandı

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