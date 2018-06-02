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Belçika'dan İsrail'e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 23:45 | Son Güncelleme

Belçika Başbakan Yardımcısı Alexander De Croo ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail işgali altında bulunan Filistin topraklarındaki mevcut durumdan endişe duyduklarını bildirdi

BRÜKSEL (AA) - Belçika hükümeti, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekerek, mevcut durumdan "ciddi endişe" duyduğunu bildirdi.

Filistin halkı için koruma talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısının veto edilmesinin ardından Belçika Başbakan Yardımcısı Alexander De Croo ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders, ortak yazılı açıklama yaparak, işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelerden dolayı "ciddi endişe" duyduklarını belirtti.

İsrail'in yerleşim yerleri inşa etmeyi sürdürmesinin bölgede kalıcı barış ve istikrarı engellediği kaydedilen açıklamada, "Tüm yerleşimler uluslararası hukuka aykırı olup, İsrail'in işgalci askeri güç olarak uyması gereken yükümlülükleri ihlal etmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin uyguladığı şiddet ve yıkıcı eylemler hakkında hukuki sürecin işlemediğine vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in yerleşim yerleri inşa etmeye devam etmesinin Batı Şeria'yı fiili olarak işgal etmeye çalıştığını gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada aynı zamanda İsrail'in de hedef alınmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi.

- BMGK tasarısı

ABD, Kuveyt tarafından sunulan ve Filistin halkı için koruma talep eden BMGK tasarısını veto etmişti. Tasarıya, Kuveyt, Bolivya, Çin, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Fransa, Kazakistan, Peru, İsveç ve Rusya destek vermiş, konseyin daimi üyelerinden İngiltere ve geçici üyelerinden Polonya, Hollanda ve Etiyopya ise çekimser kalmıştı.

Ayrıca ABD, Filistin halkı için koruma talep eden tasarıyı veto ettikten sonra, Hamas'ın kınanmasını istediği karşı tasarısını oylamaya sunmuştu. Tasarı, gerekli 9 oya ulaşılamadığı için kabul edilmemişti. Tasarıya ABD sadece kendisi destek vermiş, Rusya, Kuveyt ve Bolivya karşı çıkmış, 11 ülke ise çekimser kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Belçika BMGK Filistin israil yerleşim yeri

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