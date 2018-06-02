"Belçikalı" Bakan Türkçe derslerine karşı çıktı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da Flaman milliyetçisi N-VA partisinden Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, Gent şehrinde Türk asıllı öğrencilere okul sonrası Türkçe dersi verilmesine tepki gösterdi.

Belçika'nın Flamanca yayın yapan De Standaart gazetesine göre Demir, Gent Belediyesinin, Türk öğrencilere okul sonrası Türkçe dersleri için sınıf tahsis etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaptığı açıklamada "Türk pasaportunu geri vereceğini" ifade eden Demir, "Nasıl bu kadar saf ve duyarsız olabilirsiniz? Bu yaptığınız entegrasyon karşıtı politikaları desteklemekten başka bir şey değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türklerin Flaman toplumuna entegre olmasından çok korkuyor, o yüzden bu Türkçe derslerini sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Demir'in adı sıklıkla tartışmalara konu oluyor.

Bakan Demir, geçen sene Avrupa Adalet Divanının başörtüsü yasağını savunmuş, Müslümanların bazen zorlamayla da olsa "Batı'nın değerlerini" benimsemesi gerektiğini söylemişti.