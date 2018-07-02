Belçika'nın Gent şehrinde başörtüsü yasağı kalkıyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da Gent Belediyesinin eğitim, öğretim ve gençlikten sorumlu meclis üyesi Elke Decruynaere, şehirdeki liselerde uygulanan başörtüsü yasağının kaldırılacağını belirtti.
Flamanca yayın yapan "Het Nieuwsblad" gazetesinin haberine göre, Decruynaere, şubat ayında Tongeren Birinci Asliye Mahkemesinin başörtüsü yasağının dini özgürlüklere aykırı olduğu yönündeki kararının ardından Gent'teki liselerde uygulanan söz konusu yasağı kaldırma kararı aldı.
Decruynaere, "Mahkeme, genel bir başörtüsü yasağının uygulanamayacağına hükmetmişti. Bu durumda başörtüsü yasağı, sadece okul ortamını ya da güvenliği tehdit eden bir durum söz konusu olduğunda uygulanabilecek." açıklamasında bulundu.
Bu durumda eylül ayında yeni öğretim döneminin başlamasıyla Gent liselerindeki öğrenciler başörtüsü takabilecek.
Tongeren Birinci Asliye Mahkemesi, Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına karşı 11 öğrencinin velisinin açtığı davada "Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerini göz önünde bulundurarak Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına dinlerini yaşamalarına hak tanımaları gerektiğine hükmetmiştir. Okulun öğrencilere yönelik yasağı dini özgürlüklere aykırıdır." kararını vermişti.
Belçika’daki Flaman Toplumu Eğitim Konseyi (GO) 2014'te ülkenin Flaman kesiminde ve kendi bünyesindeki tüm resmi okullarda başörtüsünü yasaklamıştı.
Kırgızistan’da çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!
Habertürk Gazetesi kapatılıyor! Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı çalışanlara duyurdu: Son baskı tarihi 5 Temmuz 2018
11 yaşındaki gelin Malezya'yı ayağı kaldırdı
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?
Tepki yağıyor! Pedofiliyi önlemek için deyip...
İşte Doğu Karadeniz'in yeni gözdesi
Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum