Belediye bandosunun 65 yıllık geleneği

"Merzifon Belediye bandosu 1953 yılında kurulmuş o günden bugüne kadar her cuma günü saat 17.00'de kent meydanında, bayrağımızı göndere çekiyor. Bu merasim yapıldığı anda trafik çok kısa süre duruyor, herkes haftanın cuma günü olduğunu anlıyor. Vatandaşlar milli marşlarımızı ve İstiklal Marşı'mızı dinliyor ve herkes kendine geliyor, gururlanıyor. Bu anlamlı mesaiyi o günden bugüne getiren bütün arkadaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Rahmete ermiş belediye bandosu çalışanlarını rahmetle anıyorum."

Saksafon, trompet, trombon, klarnet, trampet, davul, kornet ve zil gibi enstrümanlar çalan bando ekibi, ayrıca milli bayramlarda ve diğer özel günlerde de gösteri sunuyor.

Her kentin birtakım değerleri ve özellikleri olduğunu ve bu değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Kargı, şunları kaydetti:

"Merzifon Belediye Bandosu da Merzifon'a değer katan, özellik katan unsurlardan bir tanesidir. Vatandaşlar bandoya ve cuma günleri yapılan seremoniye yoğun ilgi gösteriyor. Gurbette olan hemşehrilerimize sosyal medya aracılığıyla canlı yayın yapıyoruz. Vatandaşların çok hoşuna gidiyor, 'geçmişimize, çocukluk anılarımıza gidiyoruz' diyorlar. Günümüzde en çok ihtiyacımız olan şey, hem bu günü huzurlu yaşamak hem de bu günü huzurlu yaşamamıza neden olan birtakım unsurları da muhafaza etmek. Ben bando çalışanlarımızın bu mesaisine gösterilen ilginin hiç bir zaman eksilmeyeceğini biliyorum. Bütün belediyelere de öneriyorum, keşke bütün belediyelerin böyle cuma günleri kentindeki bayrağı göndere çeken bir bandosu olsa."

İlçe sakini Funda Yılmaz da bandonun çocukluk anılarında çok önemli bir yeri olduğunu anlatarak, "5, 6 yaşındayken babamın bizi buraya getirdiğini ve bandonun seslendirdiği marşları dinlediğimizi, bayrağımızın göndere çekildiğini hatırlıyorum. Şu an 44 yaşındayım ve bu gelenek halen devam ediyor, bu bize gurur veriyor. Bizim için çok onur ve gurur verici bir durum, gözlerimiz doluyor ve eski günlere gidiyoruz. En büyük isteğimiz bu geleneğin devam etmesi ve çocuklarımızın da bu gururu yaşaması." diye konuştu.

