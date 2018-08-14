HABER

Belediye bandosunun 65 yıllık geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 65 yıl önce kurulan belediye bandosu, kurulduğu günden bu yana her cuma günü kent meydanındaki bayrağı İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekerek geleneği devam ettiriyor - Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı: -"Merzifon Belediye bandosu 1953 yılında kurulmuş. O günden bugüne kadar her cuma günü saat 17'de kent meydanında, bayrağımızı göndere çekiyor. Bu merasim yapıldığı anda trafik çok kısa süre duruyor, herkes haftanın cuma günü olduğunu anlıyor"

CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde 65 yıl önce kurulan belediye bandosu, kurulduğu günden itibaren her cuma günü kent meydanında mini bir konser vererek İstiklal Marşı eşliğinde bayrağı göndere çekiyor.

İlçede 15 kişiden oluşan bando ekibi, her cuma günü tarihi saat kulesi önünden başlayarak Atatürk Anıtı önüne kadar yürüyüşünde vatandaşlardan gelen istekleri ve milli marşları çalıyor.

Atatürk Anıtı önünde vatandaşlara mini konser veren bando ekibi, bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekiyor.

Saksafon, trompet, trombon, klarnet, trampet, davul, kornet ve zil gibi enstrümanlar çalan bando ekibi, ayrıca milli bayramlarda ve diğer özel günlerde de gösteri sunuyor.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 65 yıllık geleneği sürdürmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bando ekibinin kentte önemli bir geleneği sürdürdüğünü dile getiren Kargı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merzifon Belediye bandosu 1953 yılında kurulmuş o günden bugüne kadar her cuma günü saat 17.00'de kent meydanında, bayrağımızı göndere çekiyor. Bu merasim yapıldığı anda trafik çok kısa süre duruyor, herkes haftanın cuma günü olduğunu anlıyor. Vatandaşlar milli marşlarımızı ve İstiklal Marşı'mızı dinliyor ve herkes kendine geliyor, gururlanıyor. Bu anlamlı mesaiyi o günden bugüne getiren bütün arkadaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Rahmete ermiş belediye bandosu çalışanlarını rahmetle anıyorum."

Her kentin birtakım değerleri ve özellikleri olduğunu ve bu değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Kargı, şunları kaydetti:

"Merzifon Belediye Bandosu da Merzifon'a değer katan, özellik katan unsurlardan bir tanesidir. Vatandaşlar bandoya ve cuma günleri yapılan seremoniye yoğun ilgi gösteriyor. Gurbette olan hemşehrilerimize sosyal medya aracılığıyla canlı yayın yapıyoruz. Vatandaşların çok hoşuna gidiyor, 'geçmişimize, çocukluk anılarımıza gidiyoruz' diyorlar. Günümüzde en çok ihtiyacımız olan şey, hem bu günü huzurlu yaşamak hem de bu günü huzurlu yaşamamıza neden olan birtakım unsurları da muhafaza etmek. Ben bando çalışanlarımızın bu mesaisine gösterilen ilginin hiç bir zaman eksilmeyeceğini biliyorum. Bütün belediyelere de öneriyorum, keşke bütün belediyelerin böyle cuma günleri kentindeki bayrağı göndere çeken bir bandosu olsa."

İlçe sakini Funda Yılmaz da bandonun çocukluk anılarında çok önemli bir yeri olduğunu anlatarak, "5, 6 yaşındayken babamın bizi buraya getirdiğini ve bandonun seslendirdiği marşları dinlediğimizi, bayrağımızın göndere çekildiğini hatırlıyorum. Şu an 44 yaşındayım ve bu gelenek halen devam ediyor, bu bize gurur veriyor. Bizim için çok onur ve gurur verici bir durum, gözlerimiz doluyor ve eski günlere gidiyoruz. En büyük isteğimiz bu geleneğin devam etmesi ve çocuklarımızın da bu gururu yaşaması." diye konuştu.

PARTNERİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydıİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydı
Dicle'nin iki yakası, 327 metrelik taş köprüyle bağlanacakDicle'nin iki yakası, 327 metrelik taş köprüyle bağlanacak
40 gün 5 vakit namaza katılan çocuklara, tablet ve çeyrek altın40 gün 5 vakit namaza katılan çocuklara, tablet ve çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
65. yıl Amasya belediye bandosu devam ediyor gelenek Merzifon

En Çok Okunan Haberler

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Abdulkadir Selvi, ABD ile 'rahip' ve 'dolar' krizini yazdı: Brunson olayı bitse...

Abdulkadir Selvi, ABD ile 'rahip' ve 'dolar' krizini yazdı: Brunson olayı bitse...

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

İlginizi Çekebilir

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da Urartuların ayak izine rastlandı! Korumaya alındı

Van'da Urartuların ayak izine rastlandı! Korumaya alındı

ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

ABD'ye bir tepki de Flash TV'den! Canlı yayında Trump'ı oynattılar

Son dakika! İstanbul dahil 14 ilde operasyon

Son dakika! İstanbul dahil 14 ilde operasyon

On Numara sonuçları 13 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü!

On Numara sonuçları 13 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü!

Dr. Oğuz Gündoğdu'dan İstanbul depremi açıklaması: Nisan ayında endişe yaşadık

Dr. Oğuz Gündoğdu'dan İstanbul depremi açıklaması: Nisan ayında endişe yaşadık

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.