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Belediye Başkanı, askerin bir mesajına konteyner yaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 08:45 | Son Güncelleme

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, bir askerin sosyal medyadan kendisinden talep etmesi üzerine konteyner yaptırdı.Tokat’ın Turhal İlçe Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Siirt 3.

Belediye Başkanı, askerin bir mesajına konteyner yaptırdı

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, bir askerin sosyal medyadan kendisinden talep etmesi üzerine konteyner yaptırdı.
Tokat’ın Turhal İlçe Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Siirt 3. Komando Tugaylığı’nda görev yapan bir uzman çavuşun isteği üzerine konteyner yaptırdı. Yapımı yaklaşık 1 ay süren konteyner tamamlandıktan sonra hazırlanan tır ile Siirt’e gönderildi.
Başkan Bekler, konteynerin Siirt’teki bir güvenlik noktasına yerleştirileceğini söyleyerek,"Göndereceğimiz bu konteyner, askerlerimizi güneşten ve yağmurdan korumuş olacak. Asker kardeşimiz bu isteğini bizlere sosyal medya üzerinden belirtti. O bölgedeki komutanlarımız ile irtibat kurduktan sonra harekete geçtik. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok büyük fedakarlıklarla terör ile mücadele ettiğini biliyoruz. Bizler de Turhal Belediyesi olarak bu mücadeleye katkı sağlayabiliyorsak ve askerlerimizin işlerini kolaylaştırabiliyorsak kendimizi mutlu ve bahtiyar sayacağız." dedi.
Konuşmanın ardından konteyner yüklenen tır dualarla Siirt’e uğurlandı.

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