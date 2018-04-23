Belediye Başkanı Çiftçi makamını devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 9 ülkeden gelen çocukları makamında ağırladı. Günün anısına temsili olarak makamını 3. sınıf öğrencisi Muhammed Mustafa Kocaoğlu’na devreden Başkan Çiftçi, "Her çocuk barış içerisinde yaşamayı hak eder" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülerle kutlandı. Şanlıurfa’da sabah saatlerinde başlayan etkinliklerin ikinci durağı Büyükşehir Belediyesi oldu. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Makedonya, Romanya, Gürcistan, Azerbeycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kosova, Kırgızistan ile GAP Bölgesinden Mardin, Siirt, Adıyaman, Şırnak, Gaziantep, Kilis, ve Siirt’ten gelen çocukları makamında ağırladı. Çocuklara sarılarak onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik eden Başkan Nihat Çiftçi, daha sonra günün anısına temsili olarak makamını Şanlıurfa Ali Baba İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Muhammed Mustafa Kocaoğlu’na teslim etti. Başkanlık koltuğuna oturan 3. sınıf öğrencisi Muhammed Mustafa, tüm çocukların gününü kutlayarak okulu için sentetik saha talebinde bulundu. Telefonla Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürünü arayarak talimatlarını veren Kocaoğlu’nun sohbeti dinleyenleri güldürürdü.

Burada bir değerlendirme yapan Çiftçi, tüm çocukların çocuk bayramını kutladı. Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’dan tüm çocuklara selamlarını göndererek konuşmasına başlayan Çiftçi, "Tüm dünyaya mesajımız şu, barış içerisinde yaşayalım. Her çocuk barış içerisinde yaşamayı hak eder. Her kıtada ve her coğrafyada, tüm çocuklar çiçektir, etrafına her zaman güzellik saçar. Çocuk dünyanın neresinde olursa olsun çocuktur. Her zaman güzelliği hak eder. Tüm coğrafyalara barış ve tüm ülkelere kardeşlik diliyorum" şeklinde konuştu.

"Çocuklar mutlu değilse, o şehir de mutlu değildir"

Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa genelinde çocuklara ve gençlere yönelik çalışmaları da değerlendiren Çiftçi, "Büyükşehir olarak 23 Nisanda çok büyük bir projeyi daha şehrimize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu proje Çocuk Oyun Dünyası. 30 bin metrekare üzerinde kurulu, tüm çocukların gidip oynayabileceği bir projedir. Çünkü biz biliyoruz ki bir şehirde çocuklar mutlu olmazsa o şehir mutlu olamaz. Çocuklar geleceğimizin doktorları, öğretmenleri ve mühendisleri olacaktır. Bu topraklar onlara emanet edilecektir. Onun için kütüphaneler, gençlik merkezleri ve spor merkezleri yapıyoruz. Bugün itibari ile özellikle büyükşehrin sporcuları her spor branşında başarılar getirdiler. Bu bize gösteriyor ki çocuğa yatırım boşa gitmiyor” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından çocuklara hediyeler veren Çiftçi, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.