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Belediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 15:58 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 3 dönemdir belediye başkanlığı yaptığını ve artık siyasetin diğer alanları veya milletvekili adaylığını düşüneceğini söyledi. Sonra da, ‘’Partim yeniden belediye başkanı olarak aday olmamı isterse, seve seve görev alırım, aday gösterilmezsem küsmem. Recep Tayyip Erdoğan ‘Gel sen benim kapımda temizlikçi ol’ derse de, gider temizlikçilik yaparım. Ben takım oyuncusuyum liderim neyi emrederse onu yapmaya hazırım" dedi.

Belediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum

2004 yılında Bilecik'te belediye başkanı seçilen üç dönemdir bu görevi sürdüren Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi Encümen toplantısında konuştu. Yağcı, kendisini eleştirenlere; “Milletin emrindeysek şamar oğlanı da değiliz” yanıtını verdi. Bundan sonra Milletvekili adaylığını da düşünebileceğini söyleyen Yağcı, “Ben üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. Bunun benim adıma, şehrim adına yeterli olduğunu düşünüyorum'' dedi ve şunları söyledi:

TEMİZLİKÇİ DE OLURUM

‘'Siyasetin diğer noktaları ve milletvekilliği tabii ki düşünülür. Bundan sonra eğer partimin yetkili organları uygun görürse bundan büyük mutluluk yaşarız ama havalara uçmayız. Çünkü bunu sürecin devamı olarak görürüz. Ama olmazsa da küsmeyiz. Çünkü biz bu davanın adamıyız. Recep Tayyip Erdoğan “Gel Selim benim kapımda temizlikçi ol” derse, temizlikçilik yaparım. Ben takım oyuncusuyum. Liderim neyi emrederse, onu yapmaya hazırım. Biz bu yola baş koymuş insanlarız. AK Parti'ye gelen en küçük bir zarar, bunun bir neferi olarak en fazla beni yaralar”

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
GEVŞEK
Liyakat sıfır. Biyat yüz.
yalakalıklar ülkesi yalayın bakalım nereye kadar yalayacaksınız
Harbidende başkan soyadına sadıkmış :)
Bu ülkenin son 15 senedir en büyük sorunu da bu zaten... Temizlik kapasitesindeki adamların yönetici olması... Güzel bir itiraf olmuş..
Soy adını nasıl aldığı belli oluyor tutan tok efendim yaklaşabilirsen git temizlik yap
Pardon !!! Soyadı ne demiştiniz???
Zaten ismi uzerinde bisey demeye gerek yok .........yagci
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