Belediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum

2004 yılında Bilecik'te belediye başkanı seçilen üç dönemdir bu görevi sürdüren Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi Encümen toplantısında konuştu. Yağcı, kendisini eleştirenlere; “Milletin emrindeysek şamar oğlanı da değiliz” yanıtını verdi. Bundan sonra Milletvekili adaylığını da düşünebileceğini söyleyen Yağcı, “Ben üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. Bunun benim adıma, şehrim adına yeterli olduğunu düşünüyorum'' dedi ve şunları söyledi:
TEMİZLİKÇİ DE OLURUM
‘'Siyasetin diğer noktaları ve milletvekilliği tabii ki düşünülür. Bundan sonra eğer partimin yetkili organları uygun görürse bundan büyük mutluluk yaşarız ama havalara uçmayız. Çünkü bunu sürecin devamı olarak görürüz. Ama olmazsa da küsmeyiz. Çünkü biz bu davanın adamıyız. Recep Tayyip Erdoğan “Gel Selim benim kapımda temizlikçi ol” derse, temizlikçilik yaparım. Ben takım oyuncusuyum. Liderim neyi emrederse, onu yapmaya hazırım. Biz bu yola baş koymuş insanlarız. AK Parti'ye gelen en küçük bir zarar, bunun bir neferi olarak en fazla beni yaralar”
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