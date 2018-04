Belediye Başkanı Fatma Şahin öğrencilerle mezuniyet pastasını kesti

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulundan mezun olacak öğrenciler için düzenlenen baloya katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öğrencilerle birlikte mezuniyet pastası keserek mezun olan öğrencilere başarı diledi.

Kuruluşunun 54.yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2017-2018 eğitim öğretim yılında ortaokuldan mezun olacak 130 öğrencisi için balo düzenledi. Baloya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları İsmet Tiryaki ve Can Hoşcanın yanı sıra idareci öğretmen ve çok sayıda davetli katıldı. Resmi geçişin gerçekleştirilmesinin ardından mezun öğrenciler adına okul idarecilerine günün anısına çiçek verilerek teşekkür edildi. Fatma Şahin’de mezun olan öğrencileri ve velilerini kutlayarak hepsiyle yakından ilgilendi. Bu yıl GKV Özel Ortaokulundan mezun olan yeğeni Sena Nur Yıldırım’ı da kutlayan Başkan Şahin “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sadece Gaziantep’in değil ülkemizin de en önemli eğitim kurumlarından birisidir. Yarım asırdan fazla bir zamandır bu kurumdan on binlerce öğrenci mezun olarak ülkemizin geleceğine yön vermektedir. 2017-2018 mezunlarını kutluyor, bundan eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Mezuniyet balosuna büyük katılım sağlandığını ifade eden GKV Özel Ortaokulu Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan’da öğrencileri kutlayarak, başarı diledi. Geceye katılan Başkan Şahin’e de teşekkür eden Hoşcan “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin kurumlarımızın etkinliklerinde daima bizleri desteklemiş ve bu günde böyle güzel bir günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak öğrencilerimize ve bizlere büyük destek vermiştir. Kendilerine kurumum ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

2017-2018 mezunları için hazırlanan pastayı da öğrencilerle birlikte kesen Şahin, öğrencilerin yaşadığı coşkuya eşlik ederek hepsiyle ayrı ayrı ilgilendi. Balo gecenin geç saatlerine kadar müzik eşliğinde süren çeşitli eğlencelerle devam etti.