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Belediye başkanı hakkındaki ikinci taciz iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ | 23.12.2017 19:10 | Son Güncelleme 7 saat önce

İzmir'in Dikili ilçe belediyesinde taşeron işçi olarak çalışan bir kadın, Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un kendisini taciz ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çandarlı Mahallesi'ndeki Dikili Belediyesi Kültürevi'ndeki kafeteryada kasiyer olarak çalışan G.K. (24) 17 Temmuz 2017 akşamı çalıştığı sırada Başkan Tosun'un kendisine sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu iddiasıyla Dikili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

'SİYASİ KUMPAS, ALGI OPERASYONU'

Belediye Başkanı Mustafa Tosun, konu hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Aralık Pazartesi günü avukatları aracılığıyla açıklama yapacağını belirterek "Ancak ifade etmek isterim ki bu bir siyasi kumpastır, algı operasyonudur. Olayın gerçek yüzü yapılacak soruşturma sonucu ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan G.K'nin bugün iş yerine geldiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Çandarlı Mahallesi'ndeki Dikili Belediyesi Ek Hizmet Binasında görevli zabıta yardımcı personeli D.C. (32) 17 Temmuz'da Tosun'un kendisini sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu iddiasıyla 25 Ağustos 2017 günü jandarmaya şikayette bulunmuştu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
aklı başında hiçbir kadın "YALANDAN "ortaya çıkıpta böyle bir iddiada bulunmaz Kadının yüzünde zaten öyle bir sahtekarlıkta görünmüyor. Parti savunacağız die namussuzu savunmayın Ensardan falanda örneği bırakın.. O sapık bana kalsa İdam edilmeliydi ama 310 Yıl hapis cezası aldı. İllede Ensardan örnek verecekseniz o sapık yüzünden "Ensar Kapatılsın" diyenler Bu namussuz sapık yüzündende "CHP kapatılsın" demelidirler
AKP olsaydı bu belediye bütün haber bültenlerinde bangır bangır bağırdınız ama nedense yorum bile yok kadın hakları savunucuları nerde bu kadına saldıran zihniyet sizdenmi yoksa hangi partili bu belediye AKP değil sanırım kimseden ses çıkmıyor
Siyasetle ne alakası var başkaaaaaaan. Uckuruna sahip çık. Siyasi kumpas Sizin çakma gandinin işi. bırak bu işleri. Yaşından başından utan...
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