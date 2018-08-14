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Belediye Başkanı, makam aracını iade etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 17:06 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in merkez Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediye bünyesindeki kiralık araçları tasarruf etmek için kiralama şirketine iade ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı, makam aracını iade etti

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in merkez Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediye bünyesindeki kiralık araçları tasarruf etmek için kiralama şirketine iade ettiğini söyledi. Kullandığı makam aracını da iade eden Fadıloğlu, basın toplantısına kullandığı şahsi otomobiliyle geldi.
Ak Partili Başkan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi’nin tasarruf tedbirlerini düzenlemek için Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Fadıloğlu, toplantıya kendi kullandığı şahsi otomobille geldi. Toplantıda belediye bünyesindeki 138 kiralık aracın yüzde 30’unun kiralama şirketine verildiğini söyledi.
'MÜDÜR ARKADAŞLAR MAKAM ARAÇLARINI İADE ETTİ'
Belediye bünyesinde kalan araçların havuz sistemiyle kullanılacağını dile getiren Başkan Fadıloğlu şunları ifade etti:
“Şehitkamil Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana tasarruf noktasında elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu son 10 günlük süreç içerisinde yaşananlardan dolayı müdür arkadaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda bir farkındalık oluşturmak adına bugün sizlerle beraberiz. Müdür arkadaşlarımızın talebi doğrultusunda kendilerine daha önceden tahsis ettiğimiz araçları, arkadaşlarımız iade etmek istediler. Hizmetin kalitesini artırmak adına vermiş olduğumuz araçları müdür arkadaşlarımız iade edince biz yeniden bir organizasyona girdik. ‘Biz daha fazla ne yapabiliriz, ülkemiz için artı ne değer katabiliriz’ diye. Burada farkındalık oluşturmak adına ‘Tasarruf yapıyorum, ülkeme sahip çıkıyorum’ sloganıyla bir kampanya başlattık. Çünkü 15 Temmuz’da bu memleketi hain emellerine alet etmek adına uğraşanlar, şu anda da ekonomik bir savaşın eşiğine getirmeye çalışıyorlar. Allah’ın izniyle nasıl 15 Temmuz’da bu millet, birlik, beraberlik içinde duruşunu gösterdiyse, bu ekonomik savaş içinde de gereğini yerine getirecektir. Allah’ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Ancak burada yalnız kurumların ya da kuruluşların tasarruf yapması onların önlem alması söz konusu değil. Bu hep birlikte milli bir dava şuuru ile tüm vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken bir husus. Öncelikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor; yaşantımızın içerisinde önceliklerimizi belirleyip ona göre ihtiyacımız olan ürünleri almamız, ihtiyacımız olmayanları ötelememiz. Burada bu öncelikleri belirlerken, mutlaka almamız gerekiyorsa ülke ekonomisine katkı sağlamak adına yerli malı almalı. Hatta yerlinin yerlisini yani alacağınız ürün Gaziantep’te üretiliyorsa bunu almanın kent ekonomisine ve ülke ekonomisine katkısı olacaktır.”
Başkan Fadıloğlu, basın toplantısının ardından yine şahsi otomobilinin sürücü koltuğuna geçerek salondan ayrıldı.
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