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Belediye başkanı minibüsle makamına gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 12:12 | Son Güncelleme

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu sabah belediyeye minibüsle gitti.

Belediye başkanı minibüsle makamına gitti

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu sabah belediyeye minibüsle gitti. Kılıç’ın, “Makam aracım” diyerek sosyal medyada paylaştığı görüntüler, büyük ilgi gördü.
Her gün sabahın erken saatlerinde kalkarak, gün doğmadan ilçeyi dolaşmaya başlayan, esnafı ve ilçe sakinlerini ziyaret eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sürekli halk ile iç içe olmasıyla dikkat çekiyor. Çınar Mahallesi’nde sabahın erken saatinde vatandaşlarla bir araya gelen Kılıç, mahalle sakinlerine 4 yılda hayata geçirdiği projelerini anlatırken, mahalle sakinlerinin de sorunlarını dinledi. Başkan Kılıç, mahalle ziyaretini tamamladıktan sonra ise makam otosu yerine, minibüsle belediyeye dönmeyi tercih etti. Minibüste vatandaşlarla selamlaşan ve sorunlarını dinleyen Kılıç’ın, sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü.

Belediye başkanı minibüsle makamına gitti

Belediye başkanı minibüsle makamına gitti

Belediye başkanı minibüsle makamına gitti

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