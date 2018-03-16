HABER

Belediye Başkanı Saraoğlu’na teşekkür ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:45 | Son Güncelleme

Gediz Dostlar Yarenleri ekibi, Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu’nu makamında ziyaret ederek, kendilerine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ettiler.‘Gediz Dostlar Yarenleri’, bir süre önce belediyenin katkılarıyla ilçenin yöresel tanıtımını yapmak amacıyla özel bir televizyon kanalının programına katılmışlardı.Başkan Mehmed Ali Saraoğlu, özel bir televizyon kanalındaki programda Termal Kayak Merkezinin, Mehteran takımının, ev tarhanasının, Gediz Güveci ve yöreye ait yöresel ürünler tanıtıldığını söyledi.Saraoğlu, “Mutfak kültürü ile tanınan ilçemizin tarhanası bugün birçok yabancı ülke ve yurt içinde aranılmaktadır.

Belediye Başkanı Saraoğlu’na teşekkür ziyareti

Gediz Dostlar Yarenleri ekibi, Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu’nu makamında ziyaret ederek, kendilerine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ettiler.
‘Gediz Dostlar Yarenleri’, bir süre önce belediyenin katkılarıyla ilçenin yöresel tanıtımını yapmak amacıyla özel bir televizyon kanalının programına katılmışlardı.
Başkan Mehmed Ali Saraoğlu, özel bir televizyon kanalındaki programda Termal Kayak Merkezinin, Mehteran takımının, ev tarhanasının, Gediz Güveci ve yöreye ait yöresel ürünler tanıtıldığını söyledi.
Saraoğlu, “Mutfak kültürü ile tanınan ilçemizin tarhanası bugün birçok yabancı ülke ve yurt içinde aranılmaktadır. Ayrıca höşmerim tatlısı, ev ekmeği, çörek ve su böreği, göveç, el işçiliği ile yapılan ürünleri iç ve dış pazarda pay sahibidir. Bu bakımdan ilçemizin tanıtımının yapıldığı program Gediz Dostlar Yarenleri’nin çaldığı ve söylediği müziklerle renklendi. Katıldıkları programında ilçemizin tanıtımını yapan Gediz Dostlar Yaren Odası ekibine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.
Gediz Dostlar Yarenleri adına konuşan Mustafa Karabacak, Başkan Saraoğlu’na vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.(EFE)

Belediye Başkanı Saraoğlu’na teşekkür ziyareti

Belediye Başkanı Saraoğlu’na teşekkür ziyareti

Meteoroloji'den açıklama geldi!Meteoroloji'den açıklama geldi!
Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!
Cezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleriCezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.