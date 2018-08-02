Belediye Başkanı Şengül'ü, iş vaadini yerine getirmediği için öldürmüş

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, merkez Yeşilgölcük Belde Belediye Başkanı AK Partili Hakkı Şengül'ü öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Serkan Teltik'in (30) yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık, Şengül'ün kendisine iş vadettiğini, bunu yerine getirmediği için cinayeti işlediğini söyledi.

Yeşilgölcük Belde Belediye Başkanı Hakkı Şengül, belediye binası girişinde 8 Mayıs'ta, Serkan Teltik tarafından ruhsatsız tabancayla vurularak yaralandı. Hakkı Şengül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polisi arayarak tabancasıyla teslim olan Serkan Teltik tutuklandı ve hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşması Niğde 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Teltik ve avukatı ile müşteki avukatı katıldı. Sanık Teltik, Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ün kendisine iş vaadinde bulunduğunu iddia etti. Olay günü Başkan Şengül ile görüşmek için belediyeye gittiğini anlatan Serkan Teltik, "Başkana sigortamı yaptırıp yaptırmayacağını sordum. Bunun üzerine Şengül bana hakaret etti ve kolundan tutup koridora çıktık. Konuşarak aşağı indik" dedi. Teltik, Şengül'e kapının dışından 2-3 el ateş ettiğini, daha sonra yanına giderek 2-3 el daha ateş edip olay yerinden hızla uzaklaştığını söyledi. Serkan Teltik, olayın ardından jandarmayı arayarak tabancasıyla teslim olduğunu anlattı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Belediye Meclis Üyesi Yusuf S. ise olay günü Başkan Hakkı Şengül'ün odasında otururken Serkan Teltik'in içeri girdiğini ve Şengül'e "Sigortamı başlat, kötü şeyler olacak, köylünün maskarası oldum" dediğini belirtti.

Yusuf S., sinirlenen Şengül'ün ise ayağa kalkarak Serkan Teltik'e "Aklındakini yap" karşılığını verdiğini, Şengül'e oturmasını, sanığa da dışarı çıkmasını söylediğini iddia etti. Belediye Başkanı Hakkı Şengül ile Serkan Teltik'in odadan ayrıldığını anlatan Yusuf S., kendilerinin de birkaç dakika sonra koridora çıktıklarını, 2-3 el silah sesi duyulmasının ardından Şengül'ün vurulduğunu gördüğünü, sonra Teltik'in tekrar gelerek 2-3 el daha ateş edip kaçtığını anlattı.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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