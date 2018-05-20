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Belediye Başkanı, süs havuzunda boğulan çocuğu kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

KARAMAN'da belediye tarafından yapımı devam parktaki süs havuzuna yüzmek için giren Davut Şimşek (15), boğuldu.

KARAMAN'da belediye tarafından yapımı devam parktaki süs havuzuna yüzmek için giren Davut Şimşek (15), boğuldu. Parkı denetlemek için gelen Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan da suya girip Şimşek'i, çıkarttı. Kalbi durduğu belirlenen Şimşek, sağlık görevlilerin müdahalesiyle yeniden yaşama döndürüldü.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Beyazkent Mahallesi'nde Karaman Belediyesi tarafından yapımı devam eden Türk Dünyası Kültür Başkenti Parkı'nda meydana geldi. Yapım çalışması devam ettiği için etrafı bariyerler çevrili olan parka arkadaşlarıyla birlikte giren Davut Şimşek, yüzmek için havuza girdi. İddiaya göre kıyadan uzaklaştıkça 2,5 metreye kadar derinliğe sahip olan havuzda ilerleyen Şimşek, çırpınıp suyun dibine batmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.
BELEDİYE BAŞKANI SUYA ATLAYIP ÇOCUĞU KURTARDI
Bu sırada parktaki yapım çalışmalarını incelemeye gelen Karaman Belediye Başkanı Ak Partili Ertuğrul Çalışkan, siren seslerini duyunca havuzun yanına gitti. Bir çocuğun suda boğulduğunu öğrenen Çalışkan, kıyafetlerini çıkarıp suya atlayıp Şimşek'i, havuzdan çıkardı. Kalbi durduğu belirlenen Şimşek, sağlık görevlilerini müdahalesiyle yeniden yaşama döndürüldü. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek'in, ikinci kez kalbi durdu. Yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şimşek'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
10 DAKİKA SUYUN ALTINDA KALMIŞ
Şimşek'i kurtaran Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışan, daha sonra hastaneye gelip tedavisi hakkında bilgi alıp Şimşek'in ailesiyle görüştü. Şimşek'in yaklaşık 10 dakika suyun altında kaldığını belirten Çalışkan, şunları söyledi
Parkımızın yapım çalışması devam ediyor ve halka açık değil. Çocuklar bir şekilde içeri girmişler. Ardından da suya girip yüzmeye çalışmışlar. Ben yapım çalışmalarını incelemek için parka gelmiştim. Siren seslerini duyunca iş kazası olabileceğini düşüp havuzun yanına geldiğimde bir çocuğun suda boğulmak üzere olduğunu öğrendim. Yaklaşık 10 dakika suyun altında kalmış. Ben hemen suya girip çocuğu kurtardım. Sağlık görevlileri yaptığı müdahaleyle duran kalbini çalıştırdı. Şimdi çocuğumuz tedavi altında.

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