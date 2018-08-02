Belediye Başkanı Uysal'dan kiralarda 'döviz kurunu sabitleme' çağrısı

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, dövizdeki yükselişin herkesi zora soktuğunu belirterek, mülkünü kiraya verenlere, iyi komşuluk adına ABD Doları'nı 4 TL'ye, euro'yu da 5 TL'ye sabitleme çağrısı yaptı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, döviz kurundaki rekor yükselişin tüketiciden esnafına, tüccarına herkesi olumsuz etkilediğini söyledi. Başkan Uysal, dövizle iş yeri ve konut kiraya veren mülk sahiplerine ABD Doları'nı 4 TL, euro'yu da 5 TL olarak sabitleme çağrısı yaptı.
İYİ KOMŞULUK BELGESİ ALANLARA VIP MUAMELE
Döviz kurunu sabitleyen mülk sahiplerine, törenle 'İyi Komşuluk Belgesi' vereceklerini ifade eden Belediye Başkanı Uysal, "İyi Komşuluk Belgesi alacak komşularımız, belediyemizin tüm etkinliklerinde VIP konuk olarak ağırlanacak" dedi.
İYİ KOMŞULARA DESTEK
İyi komşuların ayrıca başta Süleyman Erol Yüzme Havuzu olmak üzere belediyenin tüm spor tesislerinden ücretsiz yararlanmasını sağlayacaklarını belirten Başkan Uysal, "Belediyemize ait billboard gibi açık hava reklam araçlarımızla ve yerel gazetelere ilan vererek, çağrımıza uyan iyi komşularımızın isimlerini tek tek belirterek teşekkür edeceğiz" diye konuştu.
Başkan Uysal, diğer belediye ve kamu kurumlarını da benzer uygulamalar yapmaya davet etti.
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