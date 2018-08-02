HABER

Belediye Başkanı Uysal'dan kiralarda 'döviz kurunu sabitleme' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, dövizdeki yükselişin herkesi zora soktuğunu belirterek, mülkünü kiraya verenlere, iyi komşuluk adına ABD Doları'nı 4 TL'ye, euro'yu da 5 TL'ye sabitleme çağrısı yaptı.

Belediye Başkanı Uysal'dan kiralarda 'döviz kurunu sabitleme' çağrısı

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, dövizdeki yükselişin herkesi zora soktuğunu belirterek, mülkünü kiraya verenlere, iyi komşuluk adına ABD Doları'nı 4 TL'ye, euro'yu da 5 TL'ye sabitleme çağrısı yaptı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, döviz kurundaki rekor yükselişin tüketiciden esnafına, tüccarına herkesi olumsuz etkilediğini söyledi. Başkan Uysal, dövizle iş yeri ve konut kiraya veren mülk sahiplerine ABD Doları'nı 4 TL, euro'yu da 5 TL olarak sabitleme çağrısı yaptı.
İYİ KOMŞULUK BELGESİ ALANLARA VIP MUAMELE
Döviz kurunu sabitleyen mülk sahiplerine, törenle 'İyi Komşuluk Belgesi' vereceklerini ifade eden Belediye Başkanı Uysal, "İyi Komşuluk Belgesi alacak komşularımız, belediyemizin tüm etkinliklerinde VIP konuk olarak ağırlanacak" dedi.
İYİ KOMŞULARA DESTEK
İyi komşuların ayrıca başta Süleyman Erol Yüzme Havuzu olmak üzere belediyenin tüm spor tesislerinden ücretsiz yararlanmasını sağlayacaklarını belirten Başkan Uysal, "Belediyemize ait billboard gibi açık hava reklam araçlarımızla ve yerel gazetelere ilan vererek, çağrımıza uyan iyi komşularımızın isimlerini tek tek belirterek teşekkür edeceğiz" diye konuştu.
Başkan Uysal, diğer belediye ve kamu kurumlarını da benzer uygulamalar yapmaya davet etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERO ilginç ayrıntı gözden kaçmadıO ilginç ayrıntı gözden kaçmadı
Belediye Başkanı Şengül'ü, iş vaadini yerine getirmediği için öldürmüşBelediye Başkanı Şengül'ü, iş vaadini yerine getirmediği için öldürmüş
Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!

Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!

ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzu: Tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzu: Tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

İYİ Parti'den hükümete Trump Towers'a el koyun çağrısı!

İYİ Parti'den hükümete Trump Towers'a el koyun çağrısı!

Nusret'e bir şok daha! İstinye Park Nusr-Et mühürlendi!

Nusret'e bir şok daha! İstinye Park Nusr-Et mühürlendi!

CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!

CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.