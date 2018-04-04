Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yaptığı halk sohbetleri ile ortaya çıkan fikirleri değerlendirerek Kırşehir’de sorunlara çözüm üretip yeni projeleri de hayata geçiriyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci tarafından başlatılan ve vatandaşın sorunlarının yerinde dinlendiği ziyaretlerde sorunlara ortak akılla çözüm bulunuyor.

Daha yaşanabilir Kırşehir için rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında zamanının çoğunu vatandaşların istek ve taleplerini yerinde birebir dinleyerek geçiren Belediye Başkanı Bahçeci, mahallelerde esnaf ve kahvehane ziyaretleri yaparak, vatandaşın talep ve önerilerini alıyor.

Halkla iç içe Belediye hizmetlerinin daha iyi anlatıldığı ve sorunların çözüme kavuştuğunu anlatan Başkan Bahçeci “Vatandaşlarımızdan aldığımız güçle daima ileri gitmek, şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz gün de dediğimiz gibi şehrimizi hemşerilerimizle beraber yönetmeye gayret gösteriyor, onların istek ve taleplerini hizmetlerimizin en başına koyuyoruz"dedi.

Belediye başkanı seçildiği günden bugüne yediden yetmişe tüm Kırşehirlilerle bir araya gelen, esnafları, okulları, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri, camileri ziyaret eden vatandaşın dertlerini dinleyip taleplerini not alan ve yeni projeleri hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Bahçeci, “Çok çalışarak, çok üreterek hizmete sonuna kadar devam edeceğiz.

Tek arzumuz var. O da Kırşehirlilerin daha konforlu, daha kaliteli, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için gayret gösteriyoruz. Hiçbir Kırşehir’li kardeşimizi birbirinden ayırmıyorum. Hepimiz büyük bir ailenin parçası gibiyiz. Birimizin başına bir şey gelse, ayağına bir çivi batsa bundan en çok ben rahatsız olurum. Bizim çalışma prensimiz bu"diye konuştu