Belediye başkanına hakarete ceza

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e hakaret ettiği öne sürülen gazeteci, 7 bin 80 lira tazminat cezasına çarptırıldı.
Türel, futbolcu Arda Turan ile makam aracında çekilen fotoğrafı bir internet sitesinde "Makam aracında şampanya şişeleri" başlıklığıyla yayınlayan gazeteci Kadir T. hakkında manevi tazminat davası açtı.
Antalya 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında Kadir T'ye, 7 bin 80 lira tazminat cezası verildi.
Belediye Başkanı Türel, Türk Milli Takımı'nın 2016'da İsveç Milli Takımı ile yaptığı özel maç için Antalya'ya gelen Arda Turan ile makam aracında fotoğraf çektirmişti. Türel, haberinde araçtaki su şişelerinin alkol şişeleri olduğunu iddia eden Kadir T. hakkında 30 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.
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