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Belediye başkanına kızan muhtar intihara teşebbüs etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 20:13 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi Çalca Mahallesi Muhtarı Mehmet Birol, Kandıra İlçe Belediye Başkanı Ünal Köken'in mahallesine hizmet getirmediği iddiasıyla bunalıma girip bir kutu hap içerek intihara teşebbüs etti.

Belediye başkanına kızan muhtar intihara teşebbüs etti

Ergün AYAZ/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi Çalca Mahallesi Muhtarı Mehmet Birol, Kandıra İlçe Belediye Başkanı Ünal Köken'in mahallesine hizmet getirmediği iddiasıyla bunalıma girip bir kutu hap içerek intihara teşebbüs etti.
Kandıra Çalca Mahallesi Muhtarı Mehmet Birol, yaklaşık 3.5 yıl önce Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ile görüşüp köy camiinin çevresinin düzenlenmesini talep etti. Aradan zaman geçmesine rağmen bir sonuca ulaşamayan muhtar, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını çözmek için zaman zaman belediye başkanını telefonla aradı. Belediye tarafından mahallelerinde yapılması gereken işler aksayınca muhtar Mehmet Birol Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı'na mektup yazarak mahallelerindeki hizmetin aksadığını belirtti. Bu durumun üzerine belediye başkanının telefonlarına çıkmadığını ve mahallelerinde yapılacak işlerin ertelediğini iddia eden muhtar bir hafta önce girdiği bunalım sonucu hap içerek yaşamına son vermek istedi. Baygın halde bulunan muhtar Kocaeli Devlet Hastanesi'nde midesi yıkanıp iki gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Hastanede tedavi gördüğü sırada çekildiği fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşan muhtar "Beni bu hale getirenler utansınlar. Beni bu hale getiren Kandıra Belediye Başkanı ve yönetimidir. Ben kötüyüm. Yetkililer Kandıra muhtarlarını toplasın ve dertlerini dinlesin. Benim bir tek derdim var. Mahalleme hizmet, birileri gibi kendime menfaat değil. Bunu herkes bilsin" paylaşımında bulundu.
'PSİKOLOJİM BOZULDU, İNTİHAR ETMEK İSTEDİM'
Mahallelerinde işler yapılmayınca vatandaşa karşı mağdur olduğunu ve bu durum yüzünden psikolojisi bozulduğunu söyleyen Muhtar Mehmet Birol, "Benim tek derdim mahalleme hizmet etmektir. Yaklaşık 3.5 yıl önce mahalle caminin çevresinin düzenlenmesi için belediye başkanımıza rica ettik. Bir sonuca ulaşamadık. Birçok kez söylememize rağmen mahallemizdeki belediye tarafından yapılaması gereken işleri erteledi. Ben de Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı'na mektup yazarak durumu izah ettim. Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne de mahallede aksayan işleri belirttim. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir mahallemizin işlerimizin büyük bölümünü halletti. Mahalle sakinleri 'Sen nasıl muhtarsın? Belediyeden işlerimizi yapamıyorsun' gibi tepkiler gelince psikolojim bozuldu ve hap yutarak intihar etmek istedim. Daha sonra bayılınca beni hastaneye götürmüşler. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde psikolojik destek alacağım" dedi.
Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, "Muhtarımızla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. 96 muhtarımızdan biridir. Muhtarımız kendi iç dünyasında değişik düşüncelere kapılıyor. Hizmet alma noktasında diğer muhtarlar ne alıyorsa gerek ilçe, gerek Büyükşehir belediyesi tarafından ihtiyaçları makul çerçevede gideriliyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Belediye başkanına kızan muhtar intihara teşebbüs etti

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