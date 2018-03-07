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Belediye Başkanından, CHP'nin darp iddiasına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 19:25 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli Belediye Başkanı MHP'li Zeki Kayda, oğlu Yağız Kayda ve bir grup belediye çalışanının CHP'li Belediye Meclis Üyesi Selim Akbıyıkoğlu'nu darp ettiği iddiasına yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Belediye Başkanından, CHP'nin darp iddiasına yanıt

Ekrem ÇAĞLAR / SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli Belediye Başkanı MHP'li Zeki Kayda, oğlu Yağız Kayda ve bir grup belediye çalışanının CHP'li Belediye Meclis Üyesi Selim Akbıyıkoğlu'nu darp ettiği iddiasına yazılı açıklamayla yanıt verdi.
CHP Salihli Belediye Meclis üyesi Selim Akbıyıkoğlu, geçen pazartesi akşamı yapılan belediye meclis toplantısının ardından Salihli Belediye Başkanı MHP'li Zeki Kayda'nın oğlu Yağız Kayda, belediye çalışanları ve bir zabıtanın kendisini darp ettiğini öne sürerek, şikayetçi oldu. Akbıyıkoğlu, konuyla ilgili partililerin katılımıyla dün CHP Salihli İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Olay kınandı.
Belediye Başkanı Kayda, darp iddiasına bugün yazılı açıklamayla cevap verdi. CHP'li milletvekillerinin de katıldığı CHP Salihli İlçe Başkanlığı'nda yapılan basın açıklamasının siyasi nezaketten uzak olduğunu öne süren Kayda, şu ifadelere yer verdi:
"30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Salihli'nin miladı olmuş ve Salihli'mize hizmet etmeyi şiar edinmiş Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup bir yönetim belediye başkanlığı görevini devralmıştır. Pek çok proje, görev yaptığımız dört yıllık dönem içinde hayata geçirilmiştir. Geçmişte BMC'yi Salihli'ye almayan, doğalgazı istemiyoruz diyen zihniyet, yapmış olduğumuz hizmetleri karalamak adına siyasi ahlakı da aşarak her türlü yola başvurmaktadır. Bu zihniyet 5 Mart 2018 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısı çıkışında, iki kişi arasındaki siyasi olmayan, kişisel bir tartışmayı, siyasi ranta çevirmek amacıyla her türlü girişimde bulunmuştur. İki genç arasındaki sözlü tartışmada, belediye çalışanları olayı yatıştırmış ve büyümesine engel olmuşlardır. 20 kişi tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bir darp olayı kesinlikle yaşanmamıştır. Yaşanan tüm olaylar kamera kayıtlarında mevcut olup, bu kayıtlar adli makamlara teslim edilmiştir. Olayın özünü çarpıtacak şekilde 06.03.2018 tarihinde CHP Salihli İlçe Başkanlığı tarafından yapılan basın toplantısında, mensubu olmaktan gurur duyduğum camiamıza ve şahsıma 'Mafya bozuntuları' şeklindeki siyasi nezaketten uzak, milletvekillerine ve siyasilere yakışmayan sözler sarf edilmiştir. Sağduyulu Salihli halkı kimlerin ülke, millet ve Salihli sevdasıyla çalıştığını, kimlerin ise siyasi rant peşinde koştuğunu çok iyi bilmektedir."

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Belediye Başkanından, CHP'nin darp iddiasına yanıt

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