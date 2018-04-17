Belediye Başkanı'ndan 'kokoreççi' açıklaması: Tutanak tuttuk, şikayet etti

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, 5 üniversite öğrencisinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına neden olduğu belirtilen kokoreççiyle ilgili, "2 kez tutanak tuttuk. Belediyeler en fazla ceza kesiyor. Bu da yeterli olmuyor. Kokoreççi bizi BİMER'e şikayet etti" dedi.

Uçhisar Belediye Başkanı Karaaslan, 14 Nisan Cumartesi gecesi, kokoreç almak isteyen sürücünün yol kenarına park ettiği kamyonete arkadan çarpan otomobildeki Kapadokya Üniversitesi öğrencileri Tugay İçöz, Salim Burak İçöz (19), Tarık Öztürk (24), Gamze Aktoprak (21) ve Gülbahar Pektaş'ın (22) yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı. Karaaslan, kazaya neden olduğu belirtilen, restoran haline getirdiği midibüste satış yapan kokoreççiyle ilgili 2 kez tutanak tuttuklarını söyledi. Karaaslan, "Jandarma aracılığıyla tebliğ ettik. Bu tür korsan çalışmalara, belediye olarak insan sağlığı, hijyen ve gıda kodeksine uygunluğu yönünde bakıyoruz. Karayolları'na ait yolda bizim, bariyer ya da başka bir şekilde uygulama yapma yetkimiz yok. Bununla ilgili ayrıca vatandaşlarımızda bu tür işletmelere giderek, destek vermiş oluyor" diye konuştu.

'BELEDİYELER ÇARESİZ KALIYOR'

Kokoreççinin, kendisi hakkında tutanak tutan belediyeyi Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayet ettiğini kaydeden Başkan Karaaslan, "Belediyeler bu tür işlere çaresiz kalıyor. En fazla ceza kesebiliyoruz, o da yeterli olmuyor. Söz konusu kokoreççi, bizi BİMER'e şikayet etti. Biz bu konuyla ilgili gerekli cevabımızı BİMER'e yazdık. Bizim kasabamız sınırları içinde buna benzer başka yerler de var. Onlara da gerekli ikazı yapıyoruz; ancak adamlar bir süre sonra yeniden geliyorlar" dedi.

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