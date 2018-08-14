İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - "Sağlıklı Yaşam Kolay Ulaşım" sloganıyla ilçede artan trafik sorunun çözmek amacıyla ZEYBİS Projesi'ni başlatan ve kendisi de makam aracı olarak bisiklet kullanan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, halkın yoğun ilgisiyle ilçedeki bisiklet kullanım oranının 7 kat artmasını sağladı. Trafik, çevre ve sağlık sorunlarını azaltmak için başlatılan ZEYBİS Projesi'ne destek vermek amacıyla ilçede 100 gündür makam aracı olarak bisiklet kullanan Aydın, yaklaşık bin kilometre yol katetti. Projeyle ilgili farkındalık oluşturmak ve diğer sürücülerin bisikletlilerin farkına varması için de her perşembe yüzlerce vatandaşın katılımıyla 10 kilometrelik bisiklet turları düzenleniyor. 7'den 70'e herkesin aynı anda pedal çevirdiği 10 kilometrelik turda, uzun bir konvoy oluşturan vatandaşlar, Zeytinburnu'nun sokak ve caddelerini turluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kararıyla araç ve bisikletlerin ortak yolu kullanmaya başladığı ilçede artık neredeyse tamamen bisiklet kullanan Aydın, bisiklet kullanımının İstanbul'un tüm ilçelerinde yaygınlaşmasını hedefliyor.

Projeyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Aydın, "Sağlıklı yaşam kolay ulaşım" sloganıyla yaklaşık 100 gün önce projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Gençlik yıllarında İstanbul'da daha fazla bisiklet kullanıldığını aktaran Aydın, "Çünkü otomobile ulaşmak çok zordu. Batı'daki insanlar zenginleştikçe bisiklete yöneldi, biz de imkanlar arttıkça bisikletten koptuk. Bunun beraberinde çevre kirliliği, bireysel sağlık ve trafik problemleri ortaya çıktı. Bunlara çözüm bulmak adına günlük yaşam içerisine ulaşım aracı olarak bisikleti dahil edebilirsek çok önemli bir iş yapmış olacağımızı düşündük." diye konuştu. - "Yaklaşık 3 aylık zamanda bin kilometreyi aştık" Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yıl başında çıkan kararla, Zeytinburnu'ndaki bütün sokak ve caddelerin, araçlarla bisikletlilerin ortak kullanımına açıldığını ve bu kapsamda yollarda işaretlemeler yapıldığını anlattı. Vatandaşlara örnek olması adına 500 belediye personeline ilçe içinde kullanmaları için bisiklet dağıttıklarını ifade eden Aydın, özellikle imar, fen ve temizlik işleri birimlerindeki personelinin yoğunluklu olarak bisiklet kullandıklarını söyledi.

Kendisi de makam aracı olarak bisiklet kullandığını belirten Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Otomobili bıraktım. Zeytinburnu'nda yüzde 80 makam aracı olarak bisikleti kullanıyorum. Önceden iki otomobil kullanırdık. Bir kendi bindiğim, bir de görevli arkadaşların bindiği. Şu an tek otomobil ve iki bisiklet haline dönüştü. Spor yapmak için ekstra bir vakit ayırmak gibi bir zorunluluğum yok artık. Günlük yaşamın koşturmacası içerisinde bisikletle ortalama 10, bazen 15-20 kilometre yaptığım oluyor. Yaklaşık 3 aylık zamanda bin kilometreyi aştık. Kendimi daha iyi hissediyorum. Nefesim açıldı. Daha huzurlu ve mutlu hissediyorum. En büyük mutluluk benimle birlikte Zeytinburnu halkı da bisiklet kullanıyor." - "Bisiklet kullanım miktarı 7 misli arttı" Murat Aydın, bisiklet kullanmasını bilemeyenlere de 15 Temmuz Meydanı'nda eğitim verdiklerini belirterek, şu ana kadar 700'ün üzerinde vatandaşın bisiklet sürmeyi öğrendiğini, bin 112 kişinin de kayıt yaptırdığını ifade etti. Bugüne kadar hiçbir projenin bu düzeyde olumlu bir destek görmediğine dikkati çeken Aydın, şunları anlattı: