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Belediye çalışanları İsrail'i protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 14:48 | Son Güncelleme

ADANA'da Seyhan Belediyesi çalışanları, İsrail'i protesto etti.

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da Seyhan Belediyesi çalışanları, İsrail'i protesto etti.

Filistinliler'in İsrail askerlerince öldürülmesini protesto etmek için belediye hizmet binası önünde toplanan çalışanlar, 'Kahrolsun İsrail' ve 'Filistin halkı yalnız değildir' sloganları attı. Büyük boyutlu bir Filistin bayrağı açan çalışanlara seslenen Seyhan Belediyesi Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, "Müslümanlar için Mekke'den sonra en kutsal olan kenttir Kudüs. Demokratik gösteri yapanlara saldırmak insanlık suçudur. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu katliam insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Unutulmasın Filistin halkı yalnız değildir" dedi.

Toplanan kalalabalık bir süre slogan atıp dağıldı.

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