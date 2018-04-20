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Belediye Çocuk Bakımevi miniklerinden yılsonu gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 19:49 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı yılsonu gösterisi ve mezuniyet programını Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu’nda yaptı.

Belediye Çocuk Bakımevi miniklerinden yılsonu gösterisi

Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı yılsonu gösterisi ve mezuniyet programını Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu’nda yaptı. Birbirinden güzel kostümler ile dans eden miniklerin gösterisi ilgiyle izlendi.
Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Çocuk Bakımevi Müdürü Hatice Özbay, “Çocuklarımızın gösterilerini izlerken gereken hoşgörüyü göstereceğinizden kuşkumuz yoktur. Yıl boyunca ana sevgimizle, şefkat duygularımızla, yüreğimizle, her şeyimizle bağlandığımız 6 yaş grubumuzu mezun ediyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a teşekkür ediyoruz” dedi.
“Yaklaşık 50 çocuğu geleceğe hazırlıyoruz”
Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, bu yılı Kastamonu’nun için atılım yılı olduğunu söyledi. Başkan Babaş, “Türk Dünyası faaliyetlerini hep beraber yürütüyoruz. 21 Mart’taki açılış töreni tüm dünya da ve Türkiye’de yankı buldu. Para ile yapılamayacak işleri birlik ve beraberlik gösterdiğimiz zaman gerçekleştirmiş olduk. Belediye Çocuk Bakımevi olarak iddialıyız. Yaklaşık 50 çocuğumuzu geleceğe hazırlamaya gayret ediyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından öğrenciler, yılsonu gösterilerini sundu.

Belediye Çocuk Bakımevi miniklerinden yılsonu gösterisi

Belediye Çocuk Bakımevi miniklerinden yılsonu gösterisi

Belediye Çocuk Bakımevi miniklerinden yılsonu gösterisi

Belediye Çocuk Bakımevi miniklerinden yılsonu gösterisi

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