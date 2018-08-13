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Belediye ekipleri, aracın çarptığı köpek yavrusu için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 16:21 | Son Güncelleme

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek yavrusu, Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı - Veteriner hekim Mehmet Ali Akın: - "Operasyonu çok güzel bir şekilde gerçekleşti. Tedavileri devam edecek. İyi bir kaynama süreci bekliyoruz. Doku iyileşmesi sonrası inşallah yürümeye başlayacak"

MARDİN (AA) - Mardin'de aracın çarpması sonucu ağır yaralanan köpek, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Artuklu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bir aracın köpek yavrusuna çarptığı ihbarını alan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, olay yerine gitti.

Yolda sağ arka ayağı kırık ve ağır yaralı halde bulunan köpek, bakım merkezine getirildi. Ameliyatla köpeğin sağ arka ayağındaki kırık kemiğe serklaj teli uygulaması yapıldı.

Bakım merkezinde veteriner hekim Mehmet Ali Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sonucu yaralı olarak getirilen köpeğe başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Köpeğin sağ arka ayağındaki kırılan kemiklerin kaza nedeniyle dışarı çıktığını anlatan Akın, "Operasyonu çok güzel bir şekilde gerçekleşti. Tedavileri devam edecek. İyi bir kaynama süreci bekliyoruz. 1 ya da 1,5 ay iyileşme süreci olacak. Doku iyileşmesi sonrası inşallah yürümeye başlayacak." dedi.

- "Tek istediğimiz biraz hassasiyet"

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Mardin Temsilcisi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi idari personeli Veysel Öğdür, köpek yavrusunun ayağında kırık olduğunu, çok korktuğunu ve acı çektiğini gözlemlediklerini belirtti.

Köpeğin durumunun tedavinin ardından iyi olduğunu, kısa zamanda toparlanmasını beklediklerini söyleyen Öğdür, "Biraz sevgi, iyi beslenme ve ilaç tedavisiyle kısa zamanda toparlanıp sağlığına kavuşacak." diye konuştu.

Bu tür vakalara karşı vatandaşlardan ve sürücülerden biraz hassasiyet beklediklerini dile getiren Öğdür, şunları kaydetti:

"Bırakıp bu şekilde kaçmaları daha bir acı aslında. Belki de ona en büyük acıyı o vermiştir. Böyle durumlarda bizlere getirebilirler. Tek istediğimiz biraz hassasiyet. Bir araç bir hayvana çarpıyorsa onu orada bırakıp gitmemelerini istiyoruz. Onun orada çektiği acının tarifi yok. Çok zor değil, arabaya alıp bize getirmelerini istiyoruz. En azından onu tekrar hayata bağlayabilelim. Üzerinden zaman geçerse o hayvan bir köşede ölür. Allah rızası için bu hayvanlar bize ulaştırılsın."

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