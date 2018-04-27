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Belediye işçileri son yolculuğa uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:47 | Son Güncelleme

Manisa'da refüjde peyzaj çalışması sırasında otomobilin çarpması sonucu ölen 3 belediye çalışanı defnedildi

MANİSA (AA) - Manisa'da, refüjde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 3 belediye işçisi toprağa verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden işçilerden İsmail Ulutaş'ın (36) cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Manisa Devlet Hastanesi morgundan alınarak Köprübaşı ilçesine götürüldü.

Ulutaş'ın cenazesi, Çavullar Mahallesi'de kılınan cenaze namazının ardından burada defnedildi.

Aynı kazada ölen Mehmet Göner'in (45) cenazesi de Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.

Müştak Uğurhan'ın (30) cenazesi de morgdan alındıktan sonra helallik için Yunusemre ilçesindeki babaevine götürüldü. Uğurhan'ın naaşı, kılınan namazın ardından Seyitli Mezarlığı'nda defnedildi.

Manisa'da dün, Şehzadeler ilçesi Turgutlu Caddesi'nde, Nilay Enginer (36) yönetimindeki 33 KDK 51 plakalı otomobil refüjde peyzaj çalışması yapan işçilere çarpmış, trafik kazasında belediye çalışanları Mehmet Göner, Müştak Uğurhan ve İsmail Ulutaş hayatını kaybetmişti. Sürücü Enginer de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çavullar mahallesi köprübaşı Manisa trafik kazası

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