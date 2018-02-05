Belediye meclisinin DBP’li üyeleri parka Afrin şehidinin isminin verilmesine evet oyu vermedi

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde belediye meclisinde, 3 Şubat’ta Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun isminin bir parka verilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. DBP’li üyelerin ise teklife evet oyu vermedikleri öğrenildi.

Haliliye Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantılarının ilk birleşimi, Başkan Fevzi Demirkol’un başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından toplantıda gündem maddelerine geçildi. Başkanlık tarafından gündeme, “Suriye’nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun isminin yaşatılması amacıyla ilçemiz Veysel Karani Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan parka Muhammed Cihangir Çubukçu isminin verilmesi” şeklinde bir teklif getirildi.

Teklif üzerine konuşma yapan Başkan Fevzi Demirkol, Afrin’e yönelik harekatın önemine vurgu yaparak, “Ülkemizin geleceğini, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, devletimizin istiklalini ve milletimizin istikbalini tehdit eden emperyalist güçlerce ortaya konulmuş bazı senaryolar uygulamaya konmaktadır. Bu uygulamaya konan senaryolara da aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti o kudretli elini göstererek, bölgesel manada büyük bir güç olduğunu göstermek, ayrıca vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini, mazlum milletlerin umudu olmaya devam edecek kudretli bir devletin yapması gerekeni yapmıştır, yapmaktadır ve ileriki zamanlarda da yapacaktır. Dolayısıyla emperyalist ülkeler tarafından kuşatma altına alınmak istenen sınır dışımızda geleceğimizi tehdit eden, insanlarımızı ve o bölgede yaşayan insanlara hayat hakkı tanımayan bir uygulamaya son vermek adına Türk Silahlı Kuvvetlerimiz adından da anlaşılacağı gibi zeytin dalı ismiyle harekat düzenlemiştir. Bu Zeytin Dalı Harekatı’nın sebebi sadece ülkemizin güvenliğini, sınırları güven altına almak değil, ayrıca o bölgedeki insanlarımıza da özgürlük, insanca yaşama hakkının temin edilmesi içindir. Bu uğurda yapılan harekatta Şanlıurfamızın öz evladı ve gencecik bir fidanımız şehit olmuştur” diye konuştu.

Başkan Demirkol’un konuşmasının ardından teklif, meclis üyelerinin oy çoğunluğuyla kabul edildi. Meclisin DBP’li üyelerinin ise evet oyu kullanmadığı öğrenildi.