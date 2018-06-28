Belediye otobüslerinin

Ankara'da belediye otobüslerindeki çok sayıda yankesicilik olayının faili olduğu güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen "kumbara" lakaplı zanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, EGO otobüslerinde yankesicilik olaylarının artması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Araçlardaki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yankesicilik olaylarını aynı suçtan çok sayıda kaydı olan "kumbara" lakaplı Ahmet E'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Zanlıyı takibe alan polis ekipleri, yankesicilik yaptığı sırada suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında Ahmet E'nin otobüslerdeki kalabalıktan yararlanarak yolcuların cüzdan ve kıymetli eşyalarını fark ettirmeden alıp araçtan indiği görülüyor.
Evli adam 18 yaşındaki kızı zorla sokak arasına çekip tecavüz etti
Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu
'Süleyman Soylu'nun görevi değişecek' iddiası
Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!
Son dakika! Bitlis'te teröristlere büyük darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu
Aldatırken yakaladığı lezbiyen eşini öldürdü
İstanbul'da şiddetli yağış vatandaşları yolda bıraktı
Sosyal medya ile zengin olan 10 kişi
Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum