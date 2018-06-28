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Belediye otobüslerinin "kumbarası" suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

Ankara'da belediye otobüslerindeki çok sayıda yankesicilik olayının faili olduğu güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen "kumbara" lakaplı zanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı - Güvenlik kameralarına zanlının otobüslerdeki kalabalıktan yararlanarak yolcuların cüzdan ve kıymetli eşyalarını fark ettirmeden alıp araçtan indiği yansıdı

Belediye otobüslerinin "kumbarası" suçüstü yakalandı

Ankara'da belediye otobüslerindeki çok sayıda yankesicilik olayının faili olduğu güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen "kumbara" lakaplı zanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, EGO otobüslerinde yankesicilik olaylarının artması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Araçlardaki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yankesicilik olaylarını aynı suçtan çok sayıda kaydı olan "kumbara" lakaplı Ahmet E'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlıyı takibe alan polis ekipleri, yankesicilik yaptığı sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında Ahmet E'nin otobüslerdeki kalabalıktan yararlanarak yolcuların cüzdan ve kıymetli eşyalarını fark ettirmeden alıp araçtan indiği görülüyor.

Belediye otobüslerinin

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