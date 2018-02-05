Belediye otobüsü çocuk parkına düştü

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Kalkınma Mahallesi’nde ilginç bir kaza yaşandı. Sabah saatlerinde KTÜ Farabi Hastanesi'ne gitmekte olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs şoförünün ihtiyaç molası nedeniyle rampada bırakıldı.
Belli bir süre sonra hızlı bir şekilde kaymaya başlayan otobüs iki otomobile çarptıktan sonra reklam panolarını kırarak yolun aşağı kısmında yer alan çocuk parkına düştü. Şans eseri sürücünün, yolcuların ve yoldan geçen vatandaşların olmaması nedeniyle muhtemel bir facia yaşanmadı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, otobüs düştüğü çocuk parkından vinç yardımıyla çıkarıldı. Otobüsün çocuk parkına düşüş anı bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
TSK harekete geçti! Oraya gidiyor!
Son dakika! Irak hükümeti doğruladı: ABD askeri Irak’tan çekilmeye başladı!
Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!
Öldü diye mezarını kazdılar ama...
Kalbi duran adama erkek hemşireden hayata döndüren öpücük!
Çöpçatanlık sitesi sayesinde Avrupa'yı bedavaya gezdi!
İran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı girişimi!
Kimse ne olduğunu anlayamadı
2019'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne bekliyor? Abdulkadir Selvi yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesinde 3 büyük şehir belirleyici oldu!
Yok artık! Facebook artık bunu da bilecek
Okuyucu Yorumları 1 yorum