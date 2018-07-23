Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!

18 Temmuz saat: 00.55 sıralarında meydana gelen olayda Talas, Akçakaya Belediye otobüsü içerisinde M.D. isimli 59 yaşındaki şüpheli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri M.D.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli M.D. hakkında Türk Ceza Kanunu 299 maddesi gereğince cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. (İHA)
'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
Adnan Oktar'ın karanlık arşivi! Fişleme belgeleri bulundu
Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın
Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?
'CHP'den 2. Adalet Yürüyüşü planı' iddiası
Şanlıurfa'da sosyal deney: Cüzdanı vermeyince dövmeye kalktılar
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
İran'dan ABD'ye tehdit gibi sözler: Pişman olursunuz
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum