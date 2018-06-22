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Belediye otobüsünde taciz iddiası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

Bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen iki kişi, yolcularla aralarında çıkan arbede sırasında bir kişiyi yaraladı - Polis, kaçan şüphelileri arama çalışması başlattı

İSTANBUL (AA) - Belediye otobüsünde bir kadının tacize uğradığı iddiasıyla çıkan arbedede, bir yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alemdağ-Kadıköy arasında çalışan E.Ö. idaresindeki toplu taşıma otobüsünde bir kadın yolcu, 2 kişi tarafından tacize uğradığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Bunun üzerine otobüsteki diğer yolcular, bu iki kişiye müdahale etti. Sürücü, otobüsü Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi Uydukent durağında durdurdu.

Otobüsten inen yolcularla aralarında arbede yaşanan tacizde bulunduğu iddia edilen kişiler, yanlarında taşıdıkları bıçak ve tornavidayla F.Y'yi (20) yaralayarak kaçtı.

Tacize uğradığı iddia edilen kadın ise olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı F.Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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polis taciz iddiası yaralı yolcu otobüsü

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