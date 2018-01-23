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Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 23:08 | Son Güncelleme 5 saat önce

Mersin'de belediye otobüsüne molotofkokteyliyle düzenlenen saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var

Mersin'de E.Y idaresindeki 33 DFP 63 plakalı belediye otobüsüne, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nden geçerken henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı. Saldırıda 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek saldırı hakkında bilgi aldı. Otobüste incelemelerde bulunan Şahne, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğunu, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldığını belirtti.

"OTOBÜS DOLUYDU"

Sürücü E.Y. de seyir halindeyken saldırının yaşandığını ve otobüsün dolu olduğunu belirterek, "Nasıl olduğunu görmedik. Bir anda sağ taraftan molotofkokteyli attılar. İçeride yangın çıktı. Saldırıdan sonra hemen yolcuları tahliye ettik." dedi.

Hasar oluşan ve camları kırılan otobüs, incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hani, “Referandumda ‘evet’ çıkması halinde terör bitecek, ülke güllük gülistanlık olup uçacaktı..”? 15 yıldır KANDIRILDIM yalan talan dolan
terör senin gibiler yüzünden bitmiyor kardesim. istersen kanıtlayabilirim. her terör eyleminde teröristi yada şiddet yanlılarını eleştiririp şiddete ve teröre karsı durmadıgınız ve birlik olmadıgınız icin bitmiyor.
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