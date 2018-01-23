Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var

Mersin'de E.Y idaresindeki 33 DFP 63 plakalı belediye otobüsüne, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nden geçerken henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı. Saldırıda 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek saldırı hakkında bilgi aldı. Otobüste incelemelerde bulunan Şahne, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğunu, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldığını belirtti.

"OTOBÜS DOLUYDU"

Sürücü E.Y. de seyir halindeyken saldırının yaşandığını ve otobüsün dolu olduğunu belirterek, "Nasıl olduğunu görmedik. Bir anda sağ taraftan molotofkokteyli attılar. İçeride yangın çıktı. Saldırıdan sonra hemen yolcuları tahliye ettik." dedi.

Hasar oluşan ve camları kırılan otobüs, incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.