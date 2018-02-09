Belediye personeline hizmet içi eğitim semineri

Kozlu Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gün süren hizmet içi eğitim semineri Kozlu Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Kozlu Belediyesi personeli ve Zonguldak’ta bulunan diğer belediye personellerinin katıldığı; emekli Sayıştay Üyesi Abdurrahman Acar’ın konuşmacı olarak katıldığı hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi. Başkan Kerim Yılmaz hizmet içi semineri hakkında yaptığı açıklamada, “Kozlu Belediyesi olarak taşeron çalışanların hangi şartlarda kadroya alınmalarıyla ilgili bilgi paylaşımı için böyle bir seminer düzenledik. Sayın hocamız bizlere tüm detaylarına kadar bilgiler verecek. Belediyemizin değişime ve dönüşüme başladığı şu günlerde eğitime çok önem veriyoruz. Bu tür eğitimlerin bilgi dağarcığımızı genişleteceğine ve işi uzmanından öğrenerek doğru bilgilendirilmek amacıyla bu tür eğitim seminerlerine devam edeceğiz” dedi.
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