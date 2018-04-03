Belediye personeline ’mutluluk’ semineri

Yenimahalle Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen hizmet içi eğitim programında personele ’Mutlu olmanın yolları, mutluluğu etkileyen faktörler’ konularında bilgi verildi.

Belediye personelinin kişisel ve kurumsal motivasyonunun artırılmasına yönelik gerçekleştirilen seminere çok sayıda çalışan katıldı.

İş hayatında mutluluk

Uzman Psikolog Erdal Usluer tarafından verilen seminer, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Akıcı anlatımı ve yüksek enerjisi ile dikkat çeken Usluer; mutluluk, anlamlı yaşama, mutluluğu engelleyen faktörler ve mutlu olmanın yolları konuları üzerine konuştu. Usluer, “İşine bağlı çalışanların büyük bir kısmı mutluluklarının iş hayatından kaynaklandığını söyler. İnsanlar, yaptığı işlerde bir anlam bulamayınca hem verimliliği düşüyor hem de mutsuz oluyorlar. Kişinin işe bağlılığı evde de mutluluk yaratıyor” diyerek işin insanların mutluluğu üzerindeki etkisinin önemine vurgu yaptı.