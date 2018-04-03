HABER

Belediye personeline ’mutluluk’ semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 11:08 | Son Güncelleme

Yenimahalle Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen hizmet içi eğitim programında personele ’Mutlu olmanın yolları, mutluluğu etkileyen faktörler’ konularında bilgi verildi.Belediye personelinin kişisel ve kurumsal motivasyonunun artırılmasına yönelik gerçekleştirilen seminere çok sayıda çalışan katıldı.İş hayatında mutlulukUzman Psikolog Erdal Usluer tarafından verilen seminer, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Yenimahalle Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen hizmet içi eğitim programında personele ’Mutlu olmanın yolları, mutluluğu etkileyen faktörler’ konularında bilgi verildi.
Belediye personelinin kişisel ve kurumsal motivasyonunun artırılmasına yönelik gerçekleştirilen seminere çok sayıda çalışan katıldı.

İş hayatında mutluluk
Uzman Psikolog Erdal Usluer tarafından verilen seminer, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Akıcı anlatımı ve yüksek enerjisi ile dikkat çeken Usluer; mutluluk, anlamlı yaşama, mutluluğu engelleyen faktörler ve mutlu olmanın yolları konuları üzerine konuştu. Usluer, “İşine bağlı çalışanların büyük bir kısmı mutluluklarının iş hayatından kaynaklandığını söyler. İnsanlar, yaptığı işlerde bir anlam bulamayınca hem verimliliği düşüyor hem de mutsuz oluyorlar. Kişinin işe bağlılığı evde de mutluluk yaratıyor” diyerek işin insanların mutluluğu üzerindeki etkisinin önemine vurgu yaptı.

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!
Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!
Gündemi sarsacak çıkış: Kürtler AK Parti'den rahatsızGündemi sarsacak çıkış: Kürtler AK Parti'den rahatsız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Ankara ve İstanbul için müthiş yerel seçim kulisi! Abdulkadir Selvi yazdı

Ankara ve İstanbul için müthiş yerel seçim kulisi! Abdulkadir Selvi yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı

İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Hastane acilinde kan donduran olay! Polisler dakikalarca dövdü

Hastane acilinde kan donduran olay! Polisler dakikalarca dövdü

Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını kritik zirveyi böyle gördü!

Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını kritik zirveyi böyle gördü!

Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi: Enselerinden tutulup demir parmaklıkların ardına konmalılar!

Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi: Enselerinden tutulup demir parmaklıkların ardına konmalılar!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.