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Belediye personeline profesyonel iş yaşamı eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 14:36 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesince, personelin kişisel gelişimi ve iş motivasyonunu arttırmak amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri devam ediyor.Çukurova Kalkınma Ajansı 2017 yılı Teknik Destek Program çağrısı kapsamında Toroslar Belediyesince hazırlanan ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen, ‘Toroslar Belediyesi Profesyonel İş Yaşamı Eğitimi’ projesi kapsamında belediye personeline, ‘Kişisel Gelişim ve İş Yaşamlarının Kolaylaştırılması ve Daha Verimli Hale Getirilmesi’ konusunda eğitim semineri verildi.Belediye Meclis Salonu ile Yunus Emre Kültür Merkezinde, kişisel gelişim uzmanı Neslihan Baysal tarafından verilen eğitim semineri, 5 gün boyunca iki oturumda gerçekleştirildi.Sunumunda, personele kurumsal çatışma ile baş etme yöntemleri, insan kaynakları yönetimi, güçlü iletişim ve güçlü motivasyon, öfke kontrolü ve hızlı sakinleşme yöntemleri, etkili takım çalışması ve etkin ekip kurma yöntemleri ve topluluk önünde konuşma tekniklerini anlatan Baysal, belediye hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve verimli bir şekilde sağlanması ve kişiler arasındaki iletişim ve gelişimi arttırmak amacıyla da aktardığı konuların eğitimini; hem teorik bilgi hem de pekiştirici oyunlar oynatarak verdi.Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, belediye olarak hizmet içi eğitim programlarına önem verdiklerini belirterek, proje desteği veren Çukurova Kalkınma Ajansı’na, kişisel gelişim uzmanı Neslihan Baysal’a ve ekibine teşekkür etti.

Belediye personeline profesyonel iş yaşamı eğitimi

Toroslar Belediyesince, personelin kişisel gelişimi ve iş motivasyonunu arttırmak amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri devam ediyor.
Çukurova Kalkınma Ajansı 2017 yılı Teknik Destek Program çağrısı kapsamında Toroslar Belediyesince hazırlanan ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen, ‘Toroslar Belediyesi Profesyonel İş Yaşamı Eğitimi’ projesi kapsamında belediye personeline, ‘Kişisel Gelişim ve İş Yaşamlarının Kolaylaştırılması ve Daha Verimli Hale Getirilmesi’ konusunda eğitim semineri verildi.
Belediye Meclis Salonu ile Yunus Emre Kültür Merkezinde, kişisel gelişim uzmanı Neslihan Baysal tarafından verilen eğitim semineri, 5 gün boyunca iki oturumda gerçekleştirildi.
Sunumunda, personele kurumsal çatışma ile baş etme yöntemleri, insan kaynakları yönetimi, güçlü iletişim ve güçlü motivasyon, öfke kontrolü ve hızlı sakinleşme yöntemleri, etkili takım çalışması ve etkin ekip kurma yöntemleri ve topluluk önünde konuşma tekniklerini anlatan Baysal, belediye hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve verimli bir şekilde sağlanması ve kişiler arasındaki iletişim ve gelişimi arttırmak amacıyla da aktardığı konuların eğitimini; hem teorik bilgi hem de pekiştirici oyunlar oynatarak verdi.
Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, belediye olarak hizmet içi eğitim programlarına önem verdiklerini belirterek, proje desteği veren Çukurova Kalkınma Ajansı’na, kişisel gelişim uzmanı Neslihan Baysal’a ve ekibine teşekkür etti. Tuna, “Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini bu tür eğitim programlarıyla daha üst düzeye getiriyoruz” dedi.

Belediye personeline profesyonel iş yaşamı eğitimi

Belediye personeline profesyonel iş yaşamı eğitimi

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