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Belediye personelini taşıyan servis otobüsü eve çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 07:14 | Son Güncelleme

İzmir'de ESHOT personelini taşıyan servis otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjü aştı ve bir eve çarparak durabildi - Kazada, otobüs sürücüsü ile iki yolcu yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım şirketi ESHOT personelini taşıyan servis otobüsünün kontrolden çıkarak bir eve çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Müjdat İrgül (45) idaresindeki 35 UK 567 plakalı servis otobüsü, Cengizhan Mahallesi'nde yolun yağış nedeniyle kayganlaşması yüzünden kontrolden çıktı. Refüjü aşan araç, Umut Tengü'ye ait eve çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye arama kurtarma sağlık (AKS) ekipleri geldi.

Şoför mahallinde sıkışarak yaralanan sürücü İrgül, itfaiye AKS ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Servis otobüsünde bulunan ve kazada hafif yaralanan iki yolcuya ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Ev sahibi Umut Tengü, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarpmanın etkisiyle ailece büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek, deprem olduğu zannettiklerini söyledi.

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