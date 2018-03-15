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Belediye personelleri proje yazma eğitimi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa düzenlenen ’’Belediye Personelimiz Proje Yazıyor’’ adlı proje hazırlama ve yazma kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.Belediye otelinde düzenlenen törene; Şuhut İlçe Kaymakamı Dr.

Belediye personelleri proje yazma eğitimi aldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa düzenlenen ’’Belediye Personelimiz Proje Yazıyor’’ adlı proje hazırlama ve yazma kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.
Belediye otelinde düzenlenen törene; Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, Belediye Meclisi üyeleri, Zafer Kalkınma Ajansı yetkilileri ve kursiyerler katıldı.
Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Bozkurt, ’’Zafer Kalkınma Ajansı, 2017 yılı Teknik Destek 3.Dönem Hibe Çağrısı’na yaptığımız proje başvurumuz kabul edilerek, ‘Belediye Personelimiz Proje Yazıyor’ isimli proje yazma eğitimine yönelik projemiz kabul gördü. Biz de personelimize yönelik eğitimi yüklenici firma ile gerçekleştirdik. Belediyemiz personelinin kişisel gelişimine de katkı sağlayacak olan bu eğitimin hayırlı olmasını diliyorum. Eğitimi başarıyla tamamlayan personelimizi tebrik ediyorum’’ dedi.
Programda konuşma yapan Kaymakam Boztepe ise, proje eğitimlerinin özellikle belediyeler açısından çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, bu eğitimleri gerçekleştiren nadir Belediyelerden bir tanesinin Şuhut Belediyesi olduğuna dikkat çekti.
Program protokol üyelerinin kursiyerlere sertifikalarını vermesi ve günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Belediye personelleri proje yazma eğitimi aldı

Belediye personelleri proje yazma eğitimi aldı

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