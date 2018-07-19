Belediye sporcuları ilk 6 ayda 276 madalya kazandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün (İBBSK) sporcuları, 2018 yılının ilk 6 ayında Türkiye, Dünya ve Avrupa şampiyonları ile uluslararası turnuvalarda 276 madalya kazandı.

Belediyeden alınan bilgiye göre, Spor Kulübü'nün, 20 branştan 2 bin 559 lisanslı sporcusu bulunuyor ve Milli Takıma en çok sporcu kazandıran kurumların başında geliyor.

Spor Kulübü'nü sporcuları, 2018 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen Türkiye, dünya ve Avrupa şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda 130 altın, 53 gümüş ve 93 bronz madalya aldı.

- Türkiye Şampiyonasında 79 altın madalya

Türkiye şampiyonlarında güreş, bilek güreşi, judo, tekvando, karate, halter, atletizm, okçuluk, wushu ve bedensel engelli yüzme dallarında, İBB sporcuları pek çok başarı elde etti. Türkiye genelinde 79 altın, 34 gümüş ve 61 bronz madalya alan sporcular, hem katıldıkları yarışmalarda hem de daha sonra İBB Başkanlığı tarafından ödüllendirildi.

Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde yarışan kimi sporcular, bu başarılarını uluslararası müsabakalarda da gösterdi. Bedensel engelli yüzme takımında yer alan Beytullah Eroğlu, bu başarıyı uluslararası turnuvalarda da gösteren sporculardan biri olarak öne çıktı.