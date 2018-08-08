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Belediyeden 20 dönüm arazi üzerine Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:20 | Son Güncelleme

Bolu Belediyesi tarafından birçok tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmesine uygun koşullar bulunan kentte 20 dönüm arazi üzerine 'Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi' oluşturarak, lavanta, kekik, lavantin gibi bitkiler üretiliyor.

Murat KÜÇÜK BOLU,(DHA) Bolu Belediyesi tarafından birçok tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmesine uygun koşullar bulunan kentte 20 dönüm arazi üzerine 'Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi' oluşturarak, lavanta, kekik, lavantin gibi bitkiler üretiliyor. Bolu Belediyesi 'İyi Tarım' projesi kapsamında Ar-Ge çalışmaları ile Bolulu çiftçilere örnek olmasını amaçladıkları proje ile Berk köyünde 20 dönüm arazi üzerine 'Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi' oluşturdu. 2017 Mart ayında başlayan proje kapsamında toplamda 10 bin fide lavanta, biberiye, kekik, nane, lavantin, ıtır bitkilerinin dikimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 18 ayın ardından dikilen fidelerin adaptasyon süreci başarıyla tamamlandı. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın, Türkiye florasında yetişen bitkilerin çeşitli baskılar altında ve birçok türün neslinin devam ettirmekte zorluklarla karşılaşmaktayız. Bu türleri koruma altına alarak ticari değerinin yüksek olduğunu çiftçimizle paylaşarak tıbbi aromatik bitki tarımını tanıtmayı amaçlıyoruz dedi.

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