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Belediyeden 6 adet şarj dolum istasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 18:32 | Son Güncelleme

Elazığ Belediyesi, engellilerin kullandığı elektrikli sandalyelerin akülerini doldurabilmeleri için şehir genelinde 6 adet şarj dolum istasyonu kurdu.Elazığ Belediyesi, bedensel engellilerin kullandığı elektrikli sandalyelerin akülerini doldurabilmeleri için şehir genelinde 6 adet şarj dolum istasyonu kurdu.

Belediyeden 6 adet şarj dolum istasyonu

Elazığ Belediyesi, engellilerin kullandığı elektrikli sandalyelerin akülerini doldurabilmeleri için şehir genelinde 6 adet şarj dolum istasyonu kurdu.
Elazığ Belediyesi, bedensel engellilerin kullandığı elektrikli sandalyelerin akülerini doldurabilmeleri için şehir genelinde 6 adet şarj dolum istasyonu kurdu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve şehrin değişik yerlerine kurulan akülü sandalye şarj istasyonları ile şehir merkezine uzak mahallelerden gelerek geri dönüşlerde zorluk yaşayan engelliler, akülü araçlarını şarj edip tekrar yollarına devam edebilecek.
Elazığ Belediyesi’nin bir sosyal belediyecilik örneğini daha gördüklerini belirten Elazığ Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ömer Çöteli, “Dernek olarak şehrin değişik noktalarına şarj dolum istasyonu kurulması konusunda Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’dan talebimiz olduydu. Bu talep çok geçmeden Başkan Yanılmaz tarafından gerçekleştirildi. Sabah evden çıkıp çarşıya geldiğimizde, akülü sandalyenin şarjı bitiyordu ve dönüş yolunda sıkıntı çekiyorduk. Uzak mahallelerden gelen arkadaşlarımız yollarda perişan oluyordu. Esnaf arkadaşlarımız yardımıyla akülerimizi dolduruyorduk. Bu uygulama bizleri çok rahatlattı. Artık sıkıntı çekmeyeceğiz. Çok güzel oldu” dedi.
Engelli vatandaşların önündeki engelleri kaldıracak çalışmalar yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Belediye olarak en önemli görevlerimizden birisi de engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, önündeki engelleri kaldıracak bir takım çalışmalar yapmaktır. Bu manada sürekli olarak engelli kardeşlerimize yönelik olarak onların talepleri doğrultusunda bir takım çalışmalar yapıyoruz. Şimdi bir adım daha attık bu konuda şehrin değişik yerlerine 6 tane şarj istasyonu koyduk. Şehrin en çok uğranılan yerlerine başta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na, Kültür Park’a, Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı, Öğretmen Evi önü gibi engelli vatandaşlarımızın daimi uğrak yerleri olan yerlere bıraktık. İhtiyaca göre bunların sayısını da artıracağız. Hemşerilerimizin ihtiyaçlarını gidermek bizlere gurur veriyor. Özellikle engelli kardeşlerimizin hayata bağlılıklarını arttıracak çalışmalar çok daha büyük gurur veriyor. Elazığ kaliteli ve kolay yaşanılabilir bir şehir haline getirmenin mücadelesini vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Belediyeden 6 adet şarj dolum istasyonu

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