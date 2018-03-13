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Belediyeden esnafa müjde

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 13:49 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, mülkiyeti kuruma ait taşınmazların kira ihale süresinin esnafa maksadıyla uzatıldığını söyledi.3 yılda bir yapılan dükkân ihaleleri, meclisten oy birliği ile çıkan karar doğrultusunda 10 yıla uzatıldı.

Belediyeden esnafa müjde

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, mülkiyeti kuruma ait taşınmazların kira ihale süresinin esnafa maksadıyla uzatıldığını söyledi.
3 yılda bir yapılan dükkân ihaleleri, meclisten oy birliği ile çıkan karar doğrultusunda 10 yıla uzatıldı. Yüze yakın iş yerinde faaliyet gösteren esnafların, dükkân ihalelerinin bitmesiyle işgalci pozisyonuna düşeceğini belirten Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, kiracı için daha uygun bir zaman belirleyerek bu durumu giderdiklerini dile getirdi.
Başkan Kurtulan, “Biz göreve geldiğimizde yılan hikâyesine dönen bir konu bulunuyordu. Kiracı esnafın durumu ne olacak? Esnaflarımızın fuzuli şagilden kiracı statüsüne geçmeleriyle ilgili uzun yıllardır çözülemeyen bir meseleydi bu. Bunu meclisimizin ve hükümetimizin desteği ile çözdük. Şimdi bu esnaflarımızın kira dönemleri bitiyor. Belediye başkanına verilen yetki, bunu 3 yıl yapmak. Bu süreyi daha da uzatarak esnafımızın çalışma verimini artırmak istiyoruz. Bu dükkânlarla ilgili bir tasarrufumuz olduğunda zaten kiracılarımızı bilgilendiriyoruz. Bu süreyi de 10 yıl olarak belirledik. Esnaf açısından daha uygun bir zaman tercihi olacak. Kararın esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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