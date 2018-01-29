Belediyeden işe almayınca kendini yaktı

Balıkesir'de cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan ve borçları olduğu belirtilen M. B., aynı binada hizmet veren Altıeylül ve Karesi belediyeleri önüne gidip iş istedi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Mahmut Acaröz'ün aktardığı bilgilere göre, her iki belediyeden de taşerona kadro verilmesi nedeniyle Nisan 2018'e kadar işçi alımlarının durdurulduğu cevabını alan M. B. belediye önünde üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. B. çevredeki vatandaşlar ve itfaiye görevlilerince söndürülüp ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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