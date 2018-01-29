HABER

Belediyeden işe almayınca kendini yaktı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 16:30 | Son Güncelleme 38 dakika önce

İşçi alımlarının durdurulduğu cevabını alan M. B. belediye önünde üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi

Belediyeden işe almayınca kendini yaktı

Balıkesir'de cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan ve borçları olduğu belirtilen M. B., aynı binada hizmet veren Altıeylül ve Karesi belediyeleri önüne gidip iş istedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mahmut Acaröz'ün aktardığı bilgilere göre, her iki belediyeden de taşerona kadro verilmesi nedeniyle Nisan 2018'e kadar işçi alımlarının durdurulduğu cevabını alan M. B. belediye önünde üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. B. çevredeki vatandaşlar ve itfaiye görevlilerince söndürülüp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika! Isparta'da büyük yangın: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Evlerinde otururken bir anda dumanlar arasında kaldılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
işçi Balıkesir

En Çok Okunan Haberler

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! Terör örgütlerine ağır darbe vuruldu

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! Terör örgütlerine ağır darbe vuruldu

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de stratejik tepe alındı! İşte son durum

Afrin'de stratejik tepe alındı! İşte son durum

Mahkemeye gitmeden isminizi değiştirebilirsiniz! İşte son tarih

Mahkemeye gitmeden isminizi değiştirebilirsiniz! İşte son tarih

MR cihazında şoke eden ölüm

MR cihazında şoke eden ölüm

Daire almaya giden yaşlı adam inşaatta hayatını kaybetti

Daire almaya giden yaşlı adam inşaatta hayatını kaybetti

İşte Afrin'deki terör tüneli! İlginç görüntü

İşte Afrin'deki terör tüneli! İlginç görüntü

'Rizeli Heidi' bu kez de hasta buzağıyı yatağına aldı!

'Rizeli Heidi' bu kez de hasta buzağıyı yatağına aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.