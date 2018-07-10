Belediyeden 'seksek' uygulaması

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem istasyon girişlerine 'seksek' oyun alanı yaptı. Oyun alanlarına en çok çocuklar sevindi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Ulaşım A.Ş., Cumhuriyet Meydanı ve raylı sistem istasyon girişlerine çocuklar için seksek oyun alanı uygulaması başlattı. Seksek oyun alanını gören bazı vatandaşlar meraklı gözlerle alanı incelerken, uygulamaya en çok çocuklar sevindi. Yakınları ile tramvaydan inen ve turnikelerden geçen çocuklar ise seksek alanını görünce kısa sürede olsa oynamadan geçmedi. Büyükleri geçmişe götüren uygulama, çocuklara da eğlenceli anlar yaşatıyor.

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