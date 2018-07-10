HABER

Belediyeden 'seksek' uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 20:11 | Son Güncelleme

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem istasyon girişlerine 'seksek' oyun alanı yaptı.

Belediyeden 'seksek' uygulaması

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem istasyon girişlerine 'seksek' oyun alanı yaptı. Oyun alanlarına en çok çocuklar sevindi.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Ulaşım A.Ş., Cumhuriyet Meydanı ve raylı sistem istasyon girişlerine çocuklar için seksek oyun alanı uygulaması başlattı. Seksek oyun alanını gören bazı vatandaşlar meraklı gözlerle alanı incelerken, uygulamaya en çok çocuklar sevindi. Yakınları ile tramvaydan inen ve turnikelerden geçen çocuklar ise seksek alanını görünce kısa sürede olsa oynamadan geçmedi. Büyükleri geçmişe götüren uygulama, çocuklara da eğlenceli anlar yaşatıyor.

FOTOĞRAFLI

Belediyeden 'seksek' uygulamasıBelediyeden 'seksek' uygulamasıBelediyeden 'seksek' uygulamasıBelediyeden 'seksek' uygulaması

PARTNERBeren o ismi açıklamalıBeren o ismi açıklamalı
Daire fiyatına açık artırma ile 'tay' satıldıDaire fiyatına açık artırma ile 'tay' satıldı
Tekirdağ'da sağanak ve dolu yağışı etkili olduTekirdağ'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

Giresun'da teröristler sıkıştırıldı! Evlerinizden çıkmayın uyarısı yapıldı

Giresun'da teröristler sıkıştırıldı! Evlerinizden çıkmayın uyarısı yapıldı

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı

Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.