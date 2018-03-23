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Belediyelerin imar müdürleri Körfez’de toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçe belediyesinin imar ve şehircilik, planlama, yapı ve kontrol müdürlerinin katıldığı genel değerlendirme toplantısı, bu ay Körfez Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Her ay bir ilçede gerçekleşen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçe belediyesinin imar ve şehircilik, planlama, yapı ve kontrol müdürlerinin katıldığı genel değerlendirme toplantısı, bu ay Körfez Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Belediyelerin imar müdürleri Körfez’de toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçe belediyesinin imar ve şehircilik, planlama, yapı ve kontrol müdürlerinin katıldığı genel değerlendirme toplantısı, bu ay Körfez Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Her ay bir ilçede gerçekleşen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçe belediyesinin imar ve şehircilik, planlama, yapı ve kontrol müdürlerinin katıldığı genel değerlendirme toplantısı, bu ay Körfez Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı Selattin Kabadayıoğlu, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler ve 12 ilçe belediyesinin imar ve şehircilik, planlama, yapı ve kontrol müdürleri katıldı.
Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Kocaeli’de sağlanan bu birliktelik, Türkiye’ye örnek oluyor. Bu toplantılar sayesinde 12 ilçede de farklılık göstermeden belirli bir standart ile de imar uygulamaların yapılması sağlanıyor. İmarla ilgili özellikle yapılan çalışmalar belediyeler için önemlidir. Siz istediğiniz kadar yatırım yapın. İmara aykırı düzensiz yapılaşma varsa yaptığınız yatırımın hiçbir değeri yoktur. Yaptığımız projelerde biz özellikle buna dikkat ediyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar bizi kökümüzden koparmaması lazım. Kökümüzle bağlantılı bir şekilde aynı mimaride daha modern yapılar olsun ama esintileri barındırmalı diye düşünüyorum” dedi.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, “Aylık düzenli olarak bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunuyoruz. Düzenlemeler hakkında bilgiler aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.
Toplantı, imar müdürlerinin değerlendirmeleri ile devam etti.

Belediyelerin imar müdürleri Körfez’de toplandı

Belediyelerin imar müdürleri Körfez’de toplandı

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