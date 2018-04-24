HABER

’Belediyemiz Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 13:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ‘Belediyemiz Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi kapsamında Yenişehir ilçesi Elidolu Mahallesi İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.Yürüttüğü çalışmalarla eğitime çeşitli alanlarda destek veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk programı kapsamında başlattığı ‘Belediyemiz Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi ile öğrencileri ziyaret etmeye devam ediyor.

’Belediyemiz Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ‘Belediyemiz Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi kapsamında Yenişehir ilçesi Elidolu Mahallesi İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Yürüttüğü çalışmalarla eğitime çeşitli alanlarda destek veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk programı kapsamında başlattığı ‘Belediyemiz Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi ile öğrencileri ziyaret etmeye devam ediyor. Yenişehir İlçesi Elidolu Mahallesi İlkokulunu ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öğrencilere içinde giysi ve ayakkabı olan çeşitli hediyeler dağıtıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Diyar Masa tarafından yürütülen projede özellikle kırsal mahallelerde bulunan dezavantajlı okullar il milli eğitim müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışma ile tespit ediliyor. Okulları tespit eden Diyar Masa ekipleri, yaptıkları saha çalışmasının ardından okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarını belirliyor.
Birleştirilmiş sınıflarda okuyan 36 öğrencinin eğitim durumunu ve okulun ihtiyaçlarını belirleyen ekipler, içinde öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak giysi ve ayakkabı paketleri hazırlayarak öğrencilere dağıttı. Öğrencilerle yakından ilgilenen ekipler, okul yönetiminin ihtiyaçlarını not ederek eksiklikleri Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine bildirdi.

’Belediyemiz Öğrencilerle Buluşuyor’ projesi devam ediyor

Ermenistan'da neler oluyor? Flaş açıklamalarErmenistan'da neler oluyor? Flaş açıklamalar
Ankara'da hareketlilik! Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaretAnkara'da hareketlilik! Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret
Fatih Portakal'dan olay yaratacak paylaşımFatih Portakal'dan olay yaratacak paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu çift hakkında yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu çift hakkında yeni gelişme

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

İmran Öğretmen'in korkunç sonu!

İmran Öğretmen'in korkunç sonu!

İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.