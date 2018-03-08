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Belediyenin aracından yapılan hilafet çağrısına bakanlık soruşturma izni vermedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 10:25 | Son Güncelleme

Üsküdar Belediyesi’ne ait bir araçtan yapılan hilafet çağrısına ilişkin suç duyurusunu değerlendiren İçişleri Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen hakkında soruşturma izni vermedi.

Avukat Onur Cingil’in Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen için yaptığı suç duyurusu ve talep edilen savcılık soruşturması İçişleri Bakanlığı engeline takıldı. Halktv'nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı, incelemeye izin vermediği yazısında gerekçeleri şöyle sıraladı:

“Üsküdar’da faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Vakfı Üsküdar Şubesi’nin, Üsküdar Belediyesi’ne sunduğu dilekçesi ile Üsküdar’da temsilciliği bulunan diğer STK’larla birlikte Halep’te yaşanan dramı protesto etmek amacıyla bir basın bildirisi okumayı planladıkları ve bu amaçla belediyeden ses sistemi talebinde bulundukları, Üsküdar Belediyesince talebe olumlu cevap verilerek içinde ses sistemi bulunan belediyeye ait bir aracın personelsiz olarak tahsis edildiği, aracın hoparlöründen suç içeren sözler sarf ettiği iddia edilen kişinin Üsküdar Belediyesi ile bir ilgisinin olmadığının anlaşıldığı anlaşılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediyesi’ne ait bir araçla 13 Aralık 2016 tarihinde Üsküdar sahilinde hilafet çağrıları yapılmış, 16 Nisan'daki referanduma yönelik anonslarda “En kısa zamanda İslam birliğini yeniden tesis etmeli ve halifemizi seçmeliyiz” denilmişti.

Üsküdar Belediyesi’ne ait bir araçtan yapılan hilafet çağrısına ilişkin suç duyurusunu değerlendiren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya gerek görmemişti. Kararın gerekçesi olarak, 'şahsi siyasi görüşler ve anlayışlar çerçevesinde bir çözüm yolu' ifade edildiği vurgulanmış, suç duyurusuna dayanak olarak gösterilen ‘anayasal düzene aykırı konuşma’ iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Arapların bazısı;Osmanlı nın "Kutsal emanetleri" ve Hilfeti İstanbul a taşıması sebebiyle Osmanlı dan nefret ederler hani arada bir" bizi sırtımızdan vuran Araplar" deriz ya,İşte O araplar onlar ESED in de zaman zaman Reis için" Osmanlı hayali görüyor" demeside aslında Reis e değil Osmanlıya olan tarihi Kinlerindendir Ve ESED severlerin ikide bir "Bizi sırtımızdan Vuran Araplar" derken; ESED e methiyeler diziyor olmalarıda ayrı bir İroni ___At izi İt izine karışmış_ Hilafet ;Müslümanların Siyaseten temsil edildiği en Üst Makamdır Bukadar etkili bir makamı biz neden kaldırdık
HIRSIZLIĞI-FAİZİ VE HAKSIZLIĞI ŞİAR EDİNMİŞ,ŞEHİTLERİ SATANLARIN,VATANDAŞTAN BAĞIŞ DİYE RÜŞVET ALANLARINB NE CİHADI NE ALLAHIN EMİRLERİNİ ANLADIUKLARINI SANMIYORUM. Onlar olsa olsa SİYASETİNE DİNİ ALET EDEN BEDBAHT GÜNAHKAR VE İSTİSMARCIDIRLAAR.
adaletten kim bahsediyor,Cumhuriyet,anayasa kanunlar kimin için,
Bu ülke halifelerden hurafelerden kurtulmak için ne çileli yollardan geçti ve bu aydınlık günlere geldi. Din, inanç ve ibadet insanın Allah ile arasındaki bağdır ve bu kimseyi ilgilendirmez. Her koyun kendi bacağından asılacak diye boşuna söylenmemiş. Bu din ve hilafet kaygısı neden ! Sana ne başkasının imanından kuranından. Bu ülkede elinizde oyuncak etmediğiniz kurum, haysiyetsiz hale getirmeye çalıştığınız kadın ve küçük kız çocukları, elinizi atıp kurutmadığınız kaynak, ulaşamayacağınız bir zanginlik mi kaldı ki bu din kaygısı ile yaygara yapıyorsunuz ? YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA !
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