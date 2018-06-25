Belediyenin kapılarını kedilere açtılar

Uçar, iki yıl önce bir anne ve 5 yavru kedinin belediyenin kapısına bırakılmasıyla kedilere bakmaya başladıklarını anlatarak, "Ben onlara dışarıda mama vermeye başladım. Yaz sonuna kadar 2 yavru kaldı. Kışa doğru içeri girmeye başladılar benimle birlikte. Sonra odama kadar geldiler. Burada beslemeye başladım." diye konuştu.

Belediyenin Yazı İşleri Müdürü Çiğdem Uçar, kedilerle bir arada bulunmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

YAVUZ EMRAH SEVER - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy Belde Belediyesinin yönetici ve çalışanları, makam odalarını, masalarını ve hatta oturdukları koltukları kedilerle paylaşıyor, onlara yer açıyor.

Uçar, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayarak, "Çok ilgi çekiyor. Uyuma şekillerini çok beğeniyorlar. Arkadaşlarımız da rahatsız değiller herhalde, bir şikayet olmadı şimdiye kadar. Evcilleştiler artık, sürekli buradalar çünkü. Bir de kısırlaştırma da yaptırdık mecburen. Ayrılmıyor, dışarıya gitmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Başkanın da kedileri çok sevdiğini belirten Uçar, "Allah razı olsun. Balkonuna gidiyorlar zaten odasının küçük bir balkonu var. Gece orada uyuyor Boncuk. Oraya mama bırakıyorum hafta sonları. O da seviyor. Bazen içeri alıyor balkondan." dedi.

- "Biz kedilerle iç içeyiz"

Belediye Başkanı Özer Kaptan da belediyede kedilerin bulunmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Kaptan, "Personelim gerçekten hayvanları çok seviyor. Biz kedilerle iç içeyiz burada. Her yerde hayvanlara destek olmalıyız, korumalıyız, beslemeliyiz. Burada onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Doğadaki dengeyi sağlayan bir unsurdur hayvanlar da." değerlendirmesinde bulundu.

Hayvanlara yönelik şiddete de işaret eden Kaptan, "Hayvanlara zarar vermek bence insanlık suçu. O şekilde olan insanları kınıyoruz. Dünyada üç canlı var; insanlar, hayvanlar, bitkiler. Bunlar her zaman birbirine muhtaçtır. Dengeyi onları koruyarak sağlayabiliriz." görüşünü aktardı.

Kaptan, köpekler için de beldeye barınak kazandırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

