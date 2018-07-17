Belediyenin sözleşmesinde 'şiddete karşı iş akdi feshi' maddesi

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Buca Belediyesi'nce şiddet olaylarının durdurulması için örnek çalışmaya imza atıldı. Belediye tarafından DİSK Genel İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesine taciz, tecavüz, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile hayvanlara kötü muamele gibi suçlarına karşı iş akdinin feshedilmesine ilişkin madde konuldu. Hayvanlara şiddet uyguladığı mahkeme kararıyla kesinleşen çalışana tazminat ödemesi de yapılmayacak.

Buca Belediyesi'nce geçen hafta DİSK Genel İş Sendikası ile imza altına alınan, 140 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesine yüzde 15 zammın yanında, Türkiye’de ilk olan dikkat çekici ve örnek maddeler eklendi. Şiddet olaylarının önüne geçilmesi için belediye tarafından 'şiddete karşı iş akdi fesih' maddesi konuldu. Uygulamayla taciz, tecavüz, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, hayvanlara kötü muamele gibi suçlara karışanların iş akitlerine son verilecek. Hayvanlara yönelik şiddete karşı ilk kez imza altına alınan toplu sözleşme maddesi kapsamında, hayvanlara eziyete ettiği mahkeme kararıyla kesinleşen çalışana iş akdinin feshinin yanı sıra tazminat ödemesi de yapılmayacak.

Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina, kararın, kadrolu işçileri kapsadığını; ancak ilerleyen dönemde diğer memur ve belediye şirketlerinin işçileri için imzalanacak toplu iş sözleşmelerinde de uygulanarak, yaygınlaştırılacağını söyledi. Piriştina, "Kadına ve çocuğa yönelik yaptırımlar vardı; ancak ilk kez hayvanlara yönelik işlenen kötü muamele suçlarını sözleşmeye aldık. Eğer bir çalışanımız hayvanlara yönelik eziyet istismar ya da kötü muamelede bulunur ve bu olay mahkeme tarafından hükme bağlanırsa o çalışan doğrudan işten çıkartılacak. Yaptığımız bu uygulama umarız Türkiye’nin tamamına örnek olur ve benzer üzücü olayların önüne geçme konusunda bir caydırıcılık teşkil eder, diğer belediyeler ile illere emsal teşkil edebiliriz" dedi.

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