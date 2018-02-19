Belediyenin yeni hizmet binası 6 ay sonra hizmete sunuluyor

Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, şehrin farklı bölgelerinde yapımı devam eden Belediyeye ait inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Nayir ile Başkan Saraçoğlu’na Belediye Başkan Yardımcıları Galip Gültekin, Murat Arık, Fatih Kölgeli, Ali İhsan Ertaş ile ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ilk olarak Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı eski Çinigar Otogar mevkiinde bulunan yeni Belediye Hizmet Binasında incelemelerde bulundu.

Modern ve tarihi izler taşıyacak olan Belediye Hizmet Binasında yüzde 60 oranında fiziki yapılaşmanın gerçekleştiğini belirten Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yapımına 7 Eylül 2016’da başlanan, içerisinde 220 araçlık otopark, 200 kişilik konferans salonu ve çevre düzenlemeleri ile toplamda 38 bin metrekare alanda Selçuklu mimarisiyle hizmet verecek olan yeni belediye binasının Ağustos ayında hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

Başkan Saraçoğlu, yeni belediye binasının uzun yıllar hizmet verebilmesi için üst düzey kalitede malzemeler kullanıldığını, yeni ısıtma sistemiyle de yakıtta yüzde 30 tasarruf sağlanacağını söyledi.

"Belediyemiz üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor" Kütahya’nın yenilenen kamu binalarıyla daha güzel bir görünüme kavuşacağına dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Kütahya’mızda bir çehre değişikliği olacak. Hem Belediye binası hem Hükümet Konağı, yapımı devam eden diğer daireleri de düşünürsek Kütahya kamu binalarında daha kişilikli binalara kavuşmuş olacak. Bu işe Belediye ve Valiliğin önderlik yapmış olması bizim için hoş bir durum. Kütahya’mızdaki genel değişikliğe, kamu kurum ve kuruluşlarımızın daha iyi binalara kavuşmasında Belediyemiz de üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. İnşallah şehrimize dışarıdan gelenler de burada kamunun tam temsil edildiği, bize yakışan binaları görmüş olacaklar. Başarılar diliyor, inşaatların kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu daha sonra Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

Kütahya Belediyesi Vizyon projeleri arasında yer alan Atık Su Arıtma Tesisi hakkında bilgiler veren Başkan Saraçoğlu, “Toplam proje bedeli 65 Milyon TL olan Atık Su Arıtma Tesisinin yüzde 85’i Avrupa Birliği (AB) fonlarından, yüzde 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, yüzde 9’u da Kütahya Belediyesi kaynaklarından karşılanıyor. Tesis Kütahya’ya yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alıyor. Atık Su Arıtma Tesisi, Kütahya nüfusunun 2 katı atık suyunu arıtabilecek modern bir tesis olacak. Tesiste sadece arıtma değil, buradaki çamuru da kurutarak enerji üretimi de yapılacak” dedi.

"Yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak" Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Atık Su Arıtma Tesisinin ardından “Yüzme Bilmeyen Çocuğumuz Kalmasın” projesi kapsamında Zafertepe’de yapımı devam eden yüzme havuzunu inceledi. Başkan Saraçoğlu, Kent Park ve Bahçelievler mahallesinde yapılan yüzme havuzları inşaatlarının da devam ettiğini söyledi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu son olarak Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Saraçoğlu, “Hayvan Bakım Evinde eğitim amaçlı yaklaşık 50 kişilik kapalı amfi ve görsel yayın imkanları, ameliyathane yenileme ve genişletme çalışmaları, hospitalizasyon odası gibi bir çok kapsamlı yer bulunuyor. Yabani kuşların rehabilitasyonu amacıyla uçuş imkanlarının olacağı uzunluk ve yükseklikte fileli alanları, anne ve yavru kediler için geniş sosyal alanı olan doğal yaşam sahaları ve rehabilitasyon yapılan köpekler için doğal mağaralar, hasta ve yaralı hayvanlar için yeni barınakların bulunduğu Hayvan Bakım Evi tamamlandığında bölgede örnek bir proje olacak” diye konuştu. (EFE)

Belediyenin yeni hizmet binası 6 ay sonra hizmete sunuluyor

1 / 6 Belediyenin yeni hizmet binası 6 ay sonra hizmete sunuluyor

2 / 6 Belediyenin yeni hizmet binası 6 ay sonra hizmete sunuluyor

3 / 6 Belediyenin yeni hizmet binası 6 ay sonra hizmete sunuluyor

4 / 6 Belediyenin yeni hizmet binası 6 ay sonra hizmete sunuluyor

5 / 6 Belediyenin yeni hizmet binası 6 ay sonra hizmete sunuluyor