Kurbağacılığın babadan oğula devredilen bir meslek olduğunu ve her geçen gün sayılarının arttığını belirten Demircan, "Edirne'de aktif olarak 100 kurbağa avcısı var, mevsimsel dönemlerde ise bu sayı 200'e çıkıyor. Edirne'de 40 kurbağacı bir aylık 'Kurbağalar, Prensler ve Prensesler' eğitimine katıldı. Eğitimlerde kurbağa avcılığı, çeşitleri, yakalama yöntemleri ve yetişme alanları ile ilgili dersler gördük. Biz bunları biliyorduk ama eğitimini de almış olduk. Bu belgeler ustalık belgesi yerine geçecek. Bundan sonra da yetişecek kurbağacıların bu işin eğitimini alarak yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

Edirne Kurbağa ve Salyangoz Toplayıcıları Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Şafak Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'de yaklaşık yarım asırdır kurbağa avcılığının devam ettiğini söyledi.

Demircan, üyelerini her fırsatta mesleki gelişim için eğittiklerini ve yapılacak eğitimlere katılacaklarını vurguladı.

- "Biz kooperatifleşmek istiyoruz"

Zor şartlarda çalıştıklarını ve sosyal güvencelerinin olmadığını söyleyen Demircan, şunları kaydetti:

"Kurbağacılığın binbir zorluğu var. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Aracı tüccarlar aradan kalkarsa ve kendi malımızı kendimiz verirsek, daha güzel kazançlar elde edebiliriz. Aracılar bu dönemde fiyat kırıyor, kurbağanın kilosu 10 liraya kadar düştü. Biz kooperatifleşmek istiyoruz. Bu sayede hem sosyal haklarımız hem de sosyal güvencemiz olur. Kendi malımızı gerçek fiyatıyla veririz. Kışın kilogramı 30 liraya kadar çıkıyor ama onların yurt dışına kaç liraya sattıklarını bilmiyoruz."

Yirmi yıldır kurbağa toplayan Tibet Demircan da eğitimlerin kurbağacılığın geleceği açısından yararlı olacağını anlattı.

En çok aracı tüccarların fiyat kırmasından şikayetçi olduklarını dile getiren Demircan, "Tüccarlar bizden kurbağanın kilosunu 8 ila 10 liraya alıyorlar. Hava şartları değişiklik gösterdiğinde fiyatlar yükseliyor. Kar ve soğukta toplaması da zor. Hastalık riskimiz çok yüksek, arkadaşlarımızın sağlık güvencesi yok. Çamur ve batakta geçim mücadelesi veriyoruz. Ortadan aracılar kalkar ve kooperatifleşme adına güzel bir adım atılırsa, arkadaşlarımızın kazancı artar ve güvenceleri olur." dedi.